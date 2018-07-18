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Епископ Пантелеимон возглавил Божественную литургию в кожуховском храме
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Епископ Пантелеимон возглавил Божественную литургию в кожуховском храме 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В воскресенье в Храме во имя преподобного Серафима Саровского в Кожухове состоялась Божественная литургия. Ее возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
Напомним, Храм во имя Преподобного Серафима Саровского был построен в рамках программы Строительства православных храмов в столице («200 храмов») всего за 9 месяцев. В сентябре 2007 года прошли освящение и первая в жизни прихода литургия.
Новая, более просторная церковь была возведена в 2016 году; она рассчитана на двести прихожан. В апреле того же года состоялось освящение нового храма малым чином. А уже 1 мая 2016 года в новом Храме во имя Преподобного Серафима Саровского состоялась первая служба в честь праздника Пасхи.
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