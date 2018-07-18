Епископ Пантелеимон возглавил Божественную литургию в кожуховском храме

В воскресенье в Храме во имя преподобного Серафима Саровского в Кожухове состоялась Божественная литургия. Ее возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы , глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ

Напомним, Храм во имя Преподобного Серафима Саровского был построен в рамках программы Строительства православных храмов в столице («200 храмов») всего за 9 месяцев. В сентябре 2007 года прошли освящение и первая в жизни прихода литургия.

Новая, более просторная церковь была возведена в 2016 году; она рассчитана на двести прихожан. В апреле того же года состоялось освящение нового храма малым чином. А уже 1 мая 2016 года в новом Храме во имя Преподобного Серафима Саровского состоялась первая служба в честь праздника Пасхи.