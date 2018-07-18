Наследие — это разговор не о прошлом, а о настоящем

Германии, Нидерландов, Финляндии и Спикеры «Архитектурного наследия» рассказали о памятниках XX века и зарубежном опыте реставрации. Специалисты Италии России сошлись во мнении, что во имя сохранения архитектуры прошлого надо наполнять старые сооружения новой жизнью.

Всего в рамках фестиваля прошли две научные конференции. Первая — «Архитектурное наследие России XX века. От авангарда до модернизма» — состоялась первый день деловой программы. Она была посвящена выявлению, сохранению и популяризации образцов отечественной архитектуры начала — середины XX века и, в частности, конструктивизма 30-х годов. В конференции приняли участие ведущие специалисты Москвы Санкт-Петербурга , а также стран Европы.

О состоянии наследия русского модерна и неоклассицизма рассказала историк архитектуры М. В. Нащокина: «В последние годы много слов сказано о необходимости сохранения наследия авангарда, конструктивизма. И что особенно приятно, постепенно эти сооружения входят в разряд охраняемых государством памятников. Но за всем этим мы забываем, что существуют более ранние объекты архитектуры, нуждающиеся в сохранении. Это, к примеру, дачная архитектура, общественные сооружения, произведения усадебного зодчества. Большая часть этого наследия утрачена».

Ведущий специалист Государственной службы Нидерландов по культурному наследию Марике К. Кюйперс (Marieke C. Kuipers) рассказала о конструктивизме в архитектуре стран Европы: «Перед нами всегда появляются определенные трудности при адаптации зданий. Например, важен вопрос сохранения оригинальной концепции здания. Чтобы сохранить здание, мало его принять во всей совокупности деталей, — его надо понять».

Марике обратила внимание аудитории на важность кооперации всех участников процесса реставрации в вопросах законодательства, действующего в стране. «И надо стремиться к взаимному сотрудничеству владельцев зданий, частных инициаторов и государственных служб, реставраторов и архитекторов», — подчеркнула Марике К. Кюйперс.

Искусствовед Ксения Малич говорила о ленинградских клубах 1920-1930-х годов: «30-е, 50-ые годы — очень важный период. Он был противоречивым. Особенно эта противоречивость отразилась в деятельности ленинградской школы Н. А. Митурича. В частности, на него повлияли не только дореволюционные опыты и художественные открытия русского авангарда, но и в мощное направление неоклассицизма».

В ходе конференции большое внимание было уделено регионам. О наследии архитектурного авангарда Екатеринбурга слушателям рассказала член Совета НК ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Людмила Токменинова: «Нет ни одного города в России, который бы пережил такую масштабную перестройку, как Екатеринбург. Будучи заводским городом, Екатеринбург на каждом своем этапе выражал функциональное предназначение и подстраивался под него. В то же время город обладает всем многообразием черт российского зодчества, — в нем представлены все стили. На сегодняшний день около 140 зданий уже признаны памятниками архитектуры, но это еще далеко не все здания вошли в реестр. По другим подсчетам в Екатеринбурге и Свердловской области всего около 500 зданий-памятников авангарда».

Руководитель «Студии 44» Никита Явейн рассказал о проекте преобразования конструктивистской тепловой электростанции ( г. Псков ) в жилое помещение. Он обратил особое внимание на общение реставратора с предпринимателем. «В своих работах я горжусь не новой методологией, а тем, что они выполнены на частные деньги девелопера. Самое сложное в проекте жилого дома в здании ТЭЦ — психологический перелом. Как переломить девелопера? Как убедить вкладывать деньги? Надо доказывать, что вообще в ТЭЦ можно жить, а главное — что это можно продать».

Кроме того, Явейн поднял важнейшую в рамках фестиваля проблему привлечения индивидуальной инициативы: «Государство не может вдохнуть жизнь в дом. Без конкретного владельца здание уже через 15 лет может вернуться к предыдущему состоянию. К реставрации надо привлекать волонтеров, предпринимателей, фонды — это единственный способ решить ситуацию».

Европейским опытом восстановления объектов культурного наследия реставраторы поделились в рамках второй конференции «Зарубежный опыт сохранения памятников архитектуры». На мероприятии выступили приглашенные специалисты из Германии, Италии, Нидерландов и Финляндии.

Реставратор из Нидерландов Хольгер дэ Кат (Holger de Kat) рассказали о результатах своего участия в реставрации зданий российского зодчества. Хольгер дэ Кат заявил, что за четыре года жизни в Москве он стал лучше как архитектор и эксперт. «Мне посчастливилось внести свой вклад в исследование Дома Мельникова и Дома Наркомфина. Моисей Яковлевич Гинзбург хорошо знал, как решать подобного рода технические задачи, как реставрировать предметы живописи. Это колоссального объема работа, так как требуется лаборатория для восстановления цвета и исследований с помощью тепловидения».

Президент «Europa Nostra» Мустонен Микко Тапани (Mustonen Mikko Tapani) изложил главный в своей работе принцип — это «слушание» здания, то есть внимание к тому, что сооружение «говорит» простому зрителю и тем, кто хочет с ним работать.

Немецкий реставратор Хольгер Глэдис (Holger Gladys) рассказал о европейском опыте по сохранению памятников архитектуры на примере Баухауса — проекта немецких архитекторов, существовавшего в первой трети XX века. «Баухаус — пример того, как возникает дилемма: что сохранять и что реконструировать. Любая реконструкция, как и любая копия, не отражает сути оригинала. Хрупок концептуальный баланс между ремонтом и сохранением памяти, это надо учитывать», — заявил эксперт.

Также Хольгер Глэдис произнес важную для понимания цели фестиваля фразу: «Суть наследия в моем понимании — это, в первую очередь, преемственность. Когда я вижу, что такое количество студентов и молодых людей вовлечены в процесс консервации архитектурного искусства, то понимаю, что наследие — это не разговор о прошлом, это разговор о настоящем и будущем».