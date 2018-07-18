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Экстренные службы Кубани находятся в режиме полной готовности из-за непогоды
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Экстренные службы Кубани находятся в режиме полной готовности из-за непогоды 

ТАСС 2 часа назад
СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Все экстренные службы Краснодарского края находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды. Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, организовано информирование населения, сообщил в среду журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации. Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание, организовать информирование населения", — сказал глава региона.
По его словам, сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. «В этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС», — подчеркнул Кондратьев.
Он напомнил, что в крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям. В некоторых районах Кубани, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на побережье Черного моря.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Краснодаре за пару часов выпало 64 мм осадков — это больше месячной нормы. Обильные осадки стали причиной частичного подтопления более 20 улиц в различных микрорайонах города. Людей перевозили на резиновых лодках и в некоторых других районах. Больше месячной нормы осадков в ночь на вторник также выпало в селе Архипо-Осиповка (входит в городской округ Геленджика) Краснодарского края, что привело к подтоплению улиц и дворов местных жителей.
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