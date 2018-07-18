Экстренные службы Кубани находятся в режиме полной готовности из-за непогоды

"Все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации. Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание, организовать информирование населения", — сказал глава региона.

По его словам, сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. «В этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС», — подчеркнул Кондратьев.

Он напомнил, что в крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям. В некоторых районах Кубани, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска , ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на побережье Черного моря.