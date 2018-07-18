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В московском транспорте может появиться бескарточная оплата проезда
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В московском транспорте может появиться бескарточная оплата проезда 

Говорит Москва 2 часа назад
«Любой электронный носитель будет способен считывать и работать с этим валидатором. Но для этого потребуется примерно год, может быть, чуть больше, даже может быть, полтора, для того, чтобы эта система была подготовлена и сделана», — сказал Ликсутов на Московском урбанистическом форуме, передаёт РИА Новости.
По его словам, столько времени понадобится, чтобы убедиться, что подобная система полностью безопасна.
«Так как это вопрос финансов и защиты персональных данных, мы очень серьёзно относимся к этому», — подчеркнул заммэра.
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