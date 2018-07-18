В московском транспорте может появиться бескарточная оплата проезда

«Любой электронный носитель будет способен считывать и работать с этим валидатором. Но для этого потребуется примерно год, может быть, чуть больше, даже может быть, полтора, для того, чтобы эта система была подготовлена и сделана», — сказал Ликсутов на Московском урбанистическом форуме, передаёт РИА Новости

По его словам, столько времени понадобится, чтобы убедиться, что подобная система полностью безопасна.

«Так как это вопрос финансов и защиты персональных данных, мы очень серьёзно относимся к этому», — подчеркнул заммэра.