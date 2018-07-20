Следственный комитет возбудил дело об убийстве после исчезновения больного ребёнка под Челябинском

20 июля 2018 года в Сосновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственно комитета Российской Федерации по Челябинской области поступил материал о том, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в СК. В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск мальчика. На месте работают следователи, следователи-криминалисты следственного управления по Челябинской области. Для организации работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области С. И. Шульга, который взял расследование уголовного дела на личный контроль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Лиц, обладающих информацией о произошедшем и местонахожении Хайруллина Ильшата Рафильевича просим сообщить по тел. 02. Новость дополняется.