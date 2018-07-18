В Ростове солдат, надев маску, напал на салон по продаже мобильных телефонов

Приговор огласили в гарнизонном суде

Гарнизонный суд донской столице вынес приговор младшему сержанту вооруженных сил России Игорю Тараненко. Военнослужащего признали виновным в совершении грабежа.

Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по ЮВО, Тараненко, вооружившись молотком и надев маску, зашел в один из магазинов «Евросети» . Мужчина разбил витрину и, схватив несколько смартфонов, выбежал из помещения. Добычей грабителя стали «Айфон 6», «Айфон 6 Плюс» и «Айфон 5С». Общий ущерб составил 117 тысяч рублей. Похищенное сержант продал, деньги потратил на свои нужды.

— Гарнизонный суд признал Тараненко виновным в совершенном преступлении и приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении, — сообщили в ВСУ СК России по ЮВО.