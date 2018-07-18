Ещё
Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Две сотни жителей Дмитровского района Московской области рискуют остаться без крыши над головой. Их дом признан самостроем и по закону подлежит сносу. Застройщиком оказался ульяновский депутат Ринат Шайдуллин. Он уже под арестом по подозрению в мошенничестве.
Дом построен, но заселиться не дают. Две сотни дольщиков жилого комплекса «Удино» грозят лишить квартир. Компания «Вита Реал Эстейт» купила участок под коттедж, а построила многоэтажку на 72 квартиры. И теперь ее отказываются принимать в эксплуатацию.
— Дольщики нашего дома ждут сдачу дома поэтапно, кто когда покупал, но пока ничего!
Учредителем компании-застройщика является ульяновский депутат Ринат Шайдуллин. У себя в городе он много говорил о помощи нуждающимся. Выиграл выборы и перебрался в Московскую область.
"Зачем-то захотел стать депутатом, зачем я понять не могу, бизнес не здесь. Но вот захотелось. Может ему казалось, что он станет политиком и перейдет на какой-то другой уровень. Как видим, не перешел", — говорит политолог Дмитрий Ежов.
Шайдуллин на строительство дома собрал с дольщиков больше 100 миллионов рублей.
"Депутат совершил мошеннические действия при строительстве. Завладел денежными средствами дольщиков, заранее зная, что дом не будет сдан в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации", — рассказала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.
Обманутые люди потребовали вернуть деньги. Шайдуллин отказался.
— Сказал: я банкрот, у меня денег нет. Извините, квартир нет. Хотите — ходите в суды, но я заплатить вам ничем не смогу!
Алексей Ходько написал десятки жалоб на депутата-коммерсанта. Недавно дольщика избили. На этом видео удары руками и ногами наносит человек, очень похожий на Шайдуллина.
— Он толкнул этого пожилого человека и ногами бил его. Есть эти снимки. Потом этот человек, конечно, отказался от своих показаний.
Но жалобы все же подействовали, Шайдуллина прямо на совещании задержали следователи. Суд арестовал его на два месяца. А как легализовать жилой комплекс, теперь ломают голову местные власти. Нужно оформить землю, подключить коммуникации — на все это нужны немалые деньги.
"Возможен какой-то поиск и соинвесторов, но я хочу повторить, что теоретически объект достроен и представлен на итоговую проверку. Какие будут ее результаты, мы уже узнаем по результатам государственного строительного надзора", — сообщил Иван Башкиров, заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района.
Пока никого из чиновников на объекте не видели. А еще людей интересует, почему столько лет не замечали проблемное строительство.
Вести.Ru: последние новости
Бокс. Мурат Гассиев и Александр Усик провели открытую тренировку Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб Россия сбросила как минимум треть гособлигаций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать113
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня6
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры245
Россиянам дадут еще один выходной246
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа254
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение