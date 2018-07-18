Эксперты назвали самые перспективные сёла России

Из 114 поселений, принявших участие в конкурсе «Село XXI века», организаторы мониторинга — Российский союз сельской молодёжи (РССМ), Комитет Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию и Минсельхоз — выбрали лишь восемь населённых пунктов, наиболее успешно реализующих программы перспективно ориентированного развития территорий. Что это за сёла? И какие практики были признаны лучшими? Об этом организаторы конкурса рассказали в пресс-центре « Парламентской газеты ».

В сёлах есть WI-FI и «умные остановки»

Главная цель конкурса — выявить и поддержать самые успешные практики перспективно ориентированного развития сельских населённых пунктов страны, пояснила председатель Российского союза сельской молодёжи (РССМ), член Общественной палаты Юлия Оглоблина. «К нам часто обращаются молодые главы сельских поселений, которые жалуются на отсутствие необходимого опыта и просят собрать лучшие практики по развитию небольших населённых пунктов», — отметила она.

Конкурс «Село ХХI века» как раз и призван решить эти проблемы — организаторы предусмотрели несколько номинаций, в которых могли принять участие малые населённые пункты.

«Мы учитывали комплексный подход — когда территориальная программа развития основывается на комплексном стимулировании различных сфер, к примеру, трудового наставничества, — сказал первый зампред РССМ Дмитрий Пекуровский. — Была номинация «Факторный подход» — тут речь шла о развитии территорий, основанном на преобладающем стимулировании одной из областей. Наконец, оценивался и оригинальный подход, когда приоритетом для села главы поселений выбирают какие-то индивидуальные особенности деревни».

Жители каждого из этих поселений по праву считают свою малую родину «селом XXI века» — в них есть Интернет, развивается инфраструктура, реализуются интересные и даже уникальные проекты: где-то на остановках общественного транспорта звучат произведения русской классики, где-то установлены памятники местным предприятиям — к примеру, огромное яйцо в честь птицефермы.

«Наша главная задача — создать привлекательные условия для жизни граждан, чтобы люди не бежали из сельских поселений в города», — поделился один из победителей конкурса, глава Платошинского сельского поселения Юрий Левин . В его населённом пункте проживают всего 2553 человека, при этом там работает птицефабрика, строится жилой дом на 120 квартир, отремонтирован Дом спорта, активно развивается гребной слалом и другие виды спортивного туризма.

Инновационные технологии активно внедряют в Гвардейском сельском поселении Крыма — здесь построено восемь «умных остановок», включающих светодиодное освещение и точки доступа WI-FI. «А ещё у нас реализуется проект, в рамках которого на остановках посёлка размещают репродукции картин известных художников с историей их создания», — рассказал глава администрации поселения Игорь Чичкин.

А в Октябрьском сельсовете в Башкортостане провели высокоскоростной Интернет на всей территории села. «В прошлом году открыт многофункциональный Дом культуры, асфальтировано подавляющее число дорог», — добавила глава поселения Гульнафис Гафиева.

Глав поселений будут учить дистанционно

Конкурсная комиссия оценивала сёла не только по объективным показателям развития, закреплённым на бумаге, но и с учётом мнения жителей — сельчан обзванивали и собирали их отзывы. «В итоге мы получили совершенно удивительные примеры того, как можно развить малые территории, — подчеркнула зампред Комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт . — Поэтому такие практики, безусловно, должны быть транслированы».

Обмен опытом между главами сельских поселений является важнейшим этапом в развитии малых территорий, уверена глава Комиссии Общественной палаты по развитию АПК и сельских поселений Евгения Уваркина. По результатам конкурса эксперты составили брошюру, куда включили лучшие практики благоустройства деревень.

И это ещё не всё: осенью Российский союз сельской молодёжи запустит программу дистанционного обучения глав сельских поселений и деревенских предпринимателей, сообщила Юлия Оглоблина. Узнать что-то новое смогут не только местные главы администраций, но и предприниматели — эксперты намерены подтянуть финансовую грамотность малого бизнеса в сёлах.