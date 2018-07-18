Наталия Шевченко: Пенсионная реформа сознания

"О пенсионной реформе сказано одновременно так много и так мало. Потому что все СМИ давно условно поделены на «пропагандистские» и «оппозиционные». В результате, люди видят либо согнанных бабушек, сияющих от счастья от предстоящей пенсионной реформы, либо читают агрессивных оппонентов, возвещающих о скором возврате крепостного права. Адекватного диалога, обсуждения почти нет. А ведь это одно из важнейших решений, которое принимается на уровне станы, которое касается каждого.