Наталия Шевченко: Пенсионная реформа сознания 

Главный редактор информационно-аналитического отдела «Саратов 24» Наталия Шевченко:
"О пенсионной реформе сказано одновременно так много и так мало. Потому что все СМИ давно условно поделены на «пропагандистские» и «оппозиционные». В результате, люди видят либо согнанных бабушек, сияющих от счастья от предстоящей пенсионной реформы, либо читают агрессивных оппонентов, возвещающих о скором возврате крепостного права. Адекватного диалога, обсуждения почти нет. А ведь это одно из важнейших решений, которое принимается на уровне станы, которое касается каждого.
У меня есть версия, почему так происходит. Те, кто сейчас так активно поддерживают реформу, по разным причинам не идут на дебаты, которые готовят журналисты телеканала. Комментарии-оды пенсионной реформе — это пожалуйста. А столкнуться лицом к лицу с оппонентом и вступить в дискуссию по сложнейшей теме в нынешней экономической ситуации страшно. Но все эти песнопения вокруг повышения пенсионного возраста привели к тому, что люди либо ничего не понимают, либо агрессируют. В соцсетях, конечно, там еще можно. Поверить в реальность тех сияющих от счастья с некоторых экранов как-то сложно. А между тем, реформа уже одобрена на комитете. А уже завтра, вероятнее всего, законопроект будет принят в первом чтении в Госдуме. При этом 12 регионов пока не поддержали реформу, то ли потому, что парламентарии на каникулах, то ли воздерживаются от публичной поддержки. Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Высший балл давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов. Однако, откровенно против реформы высказались лишь два российских региона из 85. Было принято обращение в Госдуму о необходимости более тщательной проработки вопроса о повышении пенсионного возраста. Особо подчеркивалось, что правительство не представило анализа возможных рисков безработицы, а средняя продолжительность жизни мужчин в области составляет 65,4 года. Поэтому именно сейчас все эти вопросы необходимо освещать и обсуждать максимально широко. К этому лично я, редактор аналитических программ Наталия Шевченко, призываю тех, кто активно поддерживает реформу, адекватно настроенную оппозицию, настроенную не на протест, а на конструктивный диалог, экономистов и парламентариев. Дебаты состоятся совсем скоро, следите за нашим эфиром. "