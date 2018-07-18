Ещё
Наталия Шевченко: Пенсионная реформа сознания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наталия Шевченко: Пенсионная реформа сознания 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Главный редактор информационно-аналитического отдела «Саратов 24» Наталия Шевченко:
"О пенсионной реформе сказано одновременно так много и так мало. Потому что все СМИ давно условно поделены на «пропагандистские» и «оппозиционные». В результате, люди видят либо согнанных бабушек, сияющих от счастья от предстоящей пенсионной реформы, либо читают агрессивных оппонентов, возвещающих о скором возврате крепостного права. Адекватного диалога, обсуждения почти нет. А ведь это одно из важнейших решений, которое принимается на уровне станы, которое касается каждого.
У меня есть версия, почему так происходит. Те, кто сейчас так активно поддерживают реформу, по разным причинам не идут на дебаты, которые готовят журналисты телеканала. Комментарии-оды пенсионной реформе — это пожалуйста. А столкнуться лицом к лицу с оппонентом и вступить в дискуссию по сложнейшей теме в нынешней экономической ситуации страшно. Но все эти песнопения вокруг повышения пенсионного возраста привели к тому, что люди либо ничего не понимают, либо агрессируют. В соцсетях, конечно, там еще можно. Поверить в реальность тех сияющих от счастья с некоторых экранов как-то сложно. А между тем, реформа уже одобрена на комитете. А уже завтра, вероятнее всего, законопроект будет принят в первом чтении в Госдуме. При этом 12 регионов пока не поддержали реформу, то ли потому, что парламентарии на каникулах, то ли воздерживаются от публичной поддержки. Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Высший балл давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов. Однако, откровенно против реформы высказались лишь два российских региона из 85. Было принято обращение в Госдуму о необходимости более тщательной проработки вопроса о повышении пенсионного возраста. Особо подчеркивалось, что правительство не представило анализа возможных рисков безработицы, а средняя продолжительность жизни мужчин в области составляет 65,4 года. Поэтому именно сейчас все эти вопросы необходимо освещать и обсуждать максимально широко. К этому лично я, редактор аналитических программ Наталия Шевченко, призываю тех, кто активно поддерживает реформу, адекватно настроенную оппозицию, настроенную не на протест, а на конструктивный диалог, экономистов и парламентариев. Дебаты состоятся совсем скоро, следите за нашим эфиром. "
САРАТОВ24: последние новости
Заседание саратовской облдумы началось с потасовки Россияне отложили свадьбы на время мундиаля Представители регионального Минобраза не явились на заседание комитета облдумы по соцполитике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать113
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня6
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры245
Россиянам дадут еще один выходной246
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа254
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение