Обсуждение вопроса эвакуации авто обернулось бурной дискуссией депутатов

Сегодня в Саратовской областной Думе прошли заседания сразу нескольких комитетов. Народные избранники решали, какие законопроекты можно выносить на заседание всего парламента, а какие нужно доработать.

Первое выдвинул Николай Бондаренко . Он настаивает на необходимости отредактировать закон об эвакуации неправильно припаркованного транспорта. В частности перевести расчёт водителей таких авто за услуги штрафстоянок в безналичную форму. Правда это приведёт к тому, что финансовые организации будут брать комиссию за перевод средств. Инициативу забраковали представитель прокуратуры и юридического отдела думы, поскольку данный вопрос уже урегулирован в федеральном законодательстве.

Несмотря на это предложение коммуниста поддержал Вадим Рогожин (депутат-списочник от ЕР), а его коллега Дмитрий Чернышевский заявил, что поступил бы так же, если бы был членом комитета.

Неожиданным получился расклад и при обсуждении идеи о создании комиссии по регулированию цен на бензин. Её так же выдвинули коммунисты. Несмотря на то, что создание данного органа выходит за пределы компетенции регионального парламента, вопрос поставили на голосование. За создание нелигитимного органа проголосовали представители КПРФ, "Справедливой России" ЛДПР и член фракции «Единая Россия» Вадим Рогожин.

По оценкам политологов это решение в итоге может обернутся протестом со стороны прокуратуры и ликвидацией комиссии.