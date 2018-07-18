Хаски стала приемной мамой для котят

Собака спасла малышей, закрытых в картонной коробке.

Хозяйка теперь уже известной на весь мир отважной хаски Беннер — 30-летняя Уитни поражена чутьем своего питомца. Однажды прекрасным летним утром девушка отправила собаку, как обычно, на прогулку. И когда животное вернулось, то начало вести себя весьма беспокойно: бегать, прыгать, отчаянно вилять хвостом и дергать девушку за край юбки. Уитни пыталась успокоить Беннер. Думала, что хаски просто хочет играть. Оказалось, что таким образом собака пыталась призвать хозяйку на помощь. Девушка решила последовать за питомцем. Вдруг действительно кто-то находится на грани жизни и смерти…

Когда Беннер привела Уитни на опушку леса, то девушка увидела у дерева картонную коробку, из которой еле-еле раздавался жалобный писк. Хозяйка открыла ее и увидела семь новорожденных котят, которые беспомощно ползали по дну и пытались выбраться на волю в поисках мамы… Они уже еле дышали. И если бы Беннер не почуяла малышей, то они бы через несколько часов погибли от холода и отсутствия пищи.

Уитни забрала пушистиков домой, отогрела и накормила. Она положила котят в корзинку, где они сладко заснули. Беннер полюбила их с первого дня и начала о них тоже заботиться. Теперь хаски ни на минуту не оставляет малышей одних: охраняет, греет и присматривает за ними. Скорее всего, котят насильно разлучили с их родной мамой. Видимо, они оказались не нужны бывшим хозяевам, и те решили оставить их на произвол судьбы…

Уитни возмущена такой жестокостью. Девушка недоумевает, как могло кому-то прийти в голову закрыть котят в коробке без еды и оставить умирать в лесу. Если бы не Беннер, то малыши могли так и не увидеть солнечный свет и не познать материнское тепло. Теперь котята уверены, что они под надежной защитой.

Четвероногие актеры: самые известные животные в кино

Бездомные животные до и после обретения хозяев

Читайте также: