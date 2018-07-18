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Volvo разрабатывает несколько электрических версий XC60
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Volvo разрабатывает несколько электрических версий XC60 

Auto.Today 29 минут назад
Фото: Auto.Today
Шведская компания занимается реализацией как минимум двух полностью электрических версий внедорожника XC60, названных B4 AWD и B5 AWD.
Текущие наименования моделей Volvo показывают, что дизельные автомобили носят приставку D, например, D4, D5 или D6, в то время как варианты, оснащенные бензиновыми силовыми агрегатами, получают букву T (T5, T6 и T8). В настоящее время в линейке марки нет транспортных средств с обозначением B, но известные издания утверждают, что Volvo использовала такое обозначение в далеком прошлом. Например, когда в 1944 году производила двигатель B4B или в 1960-х и 70-х годах продавала все модели в Соединенных Штатах с B18. В этих случаях В означал Bensin и был установлен в автомобилях с бензиновыми агрегатами, но начиная с 2010 года Volvo заменила эту букву. Сейчас компания сосредоточена на расширении модельного ряда и создании максимального количества электрифицированных предложений. Поэтому можно предположить, что в новых товарных знаках В расшифровывается как Battery и свидетельствует о наличии аккумулятора (может относится только для полностью электрических версии Volvo XC60).
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