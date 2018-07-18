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В Киеве открылся официальный дилерский центр HAVAL
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В Киеве открылся официальный дилерский центр HAVAL 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
В Киеве состоялось открытие первого в Киеве автосалона HAVAL — нового для Украины автомобильного бренда. В планах компании импортёра HAVAL ООО «Богдан-Индустрия» до конца года открыть не менее шести официальных дилерских центров HAVAL в крупнейших городах Украины, в 2019 году занять все областные центры, а уже через 5 лет войти в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине. Со слов Максима Хомяка, директора по маркетингу корпорации «Богдан», в состав которой входит «Богдан-Индустрия», такие амбитные планы нового бренда вполне реализуемы благодаря высокому качеству автомобилей, использованию передовых технологий и адекватному ценовому предложению, которое является уникальным на рынке.
На сегодня бренд HAVAL предлагает покупателям на выбор две модели: HAVAL H2 и HAVAL Н9, а уже в сентябре состоится долгожданная премьера модели HAVAL Н6. Внедорожники и кроссоверы HAVAL, из которых состоит собственно весь модельный ряд бренда, имеют уникальные SUV-платформы, разработанные известными мировыми специалистами отрасли, поэтому HAVAL по праву называют профессиональным внедорожным брендом.
Рамный мощный семиместный Н9 и компактный Н2 имеют ряд преимуществ. Во-первых, это замечательное оснащение, высокотехнологичные узлы и агрегаты. Так, модель HAVAL Н9 комплектуется двумя двигателями на выбор: бензиновый турбодвигатель 2,0 мощностью 245 л.с. и турбодизель 2,0 на 190 сил и 420 Нм крутящего момента, которые работают в паре с 8ми ступенчатой ​​преселективной КПП с двухдисковым мокрым сцеплением от ZF. Все комплектации оснащены независимой передней и многорычажной задней подвесками, системой полного привода с выбором режимов управления, системой курсовой устойчивости ESP от Bosch 9го поколения, набором систем безопасности (адаптивные фары, контроль рядности и помощь при перестроении, «контроль слепых зон», подушки безопасности 3600, жесткая конструкция кабины) и комфорта (3-зонный климат контроль с очисткой воздуха; передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем; электронное управление складывания 3го ряда сидений; мультимедийная система с функциями бортового компьютера, большой панорамный люк в крыше). В «топовой» комплектации такой автомобиль стоит 1 074 600 гривен для авто с бензиновым двигателем.
HAVAL Н2 предлагается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с. с АКПП или механической КПП, полный привод доступен в комплектациях с механикой. Автомобиль прекрасно оснащен, в базовой комплектации имеет все необходимые средства комфорта, как электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, полноценный бортовой компьютер, аудиосистему, без ключевой доступ с сенсором на дверных ручках и запуск двигателя кнопкой, мультифункциональный руль и многое другое. А в более дорогих комплектациях есть панорамный люк, кожаный салон, двузонный климат-контроль, электроуправления сиденьями, и тому подобное.
Все комплектации оснащаются системами безопасности и помощи для водителей. Стартует стоимость нового HAVAL Н2 от 432 тысяч гривен за переднеприводный кроссовер с механикой. Автосалон HAVAL, компании импортера марки «Богдан-Индустрия» открылся 11 июля в автомобильном городке «ВиДи АвтоСити Борисполь» на 32ом км трассы Киев-Борисполь, предлагает клиентам ознакомиться с внедорожниками HAVAL, пройти тест-драйв по специальному маршруту, включающему асфальт и бездорожье, а также выгодные условия покупки авто в кредит. Это второй автосалон марки в Украине, первый недавно был открыт в Харькове.
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