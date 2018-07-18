Ещё
Bloomberg: ОПЕК разработает план на случай принятия в США закона против нефтяных картелей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: ОПЕК разработает план на случай принятия в США закона против нефтяных картелей 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 18 июля. ОПЕК проконсультируется с юристами с целью выработки стратегии на случай, если в США будет принят закон о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Консультации с такими фирмами как White & Case LLP состоятся в ближайшие дни. ОПЕК хочет получить рекомендации относительно того, как действовать, если в США будет, наконец, принят закон о запрете деятельности картелей нефтепроизводителей и экспортеров, известный как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act, англ).
Законопроект был представлен Палатой представителей в мае. На прошлой неделе сенат также внес поправки в антимонопольный закон, известный как Акт Шермана от 1890 года. Именно благодаря этому закону более ста лет назад была разрушена корпорация Standart Oil Джона Рокфеллера.
Если акт NOPEC будет принят, США получат возможность подать в суд на ОПЕК за манипулирование ценами на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал организацию в своем Twitter, обвиняя ее в искусственном повышении цен на нефть и призывая ее увеличить производство.
ТАСС: последние новости
Фонд развития моногородов преобразуют в Фонд развития современной городской экономики Сборная России по дзюдо завоевала бронзовые награды первого смешанного командного ЧЕ Легойда: заявления об отмене платных дорог не отражают официальную позицию РПЦ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной174
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение