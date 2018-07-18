Появилось видео, как подростки разнесли самую стильную ярославскую остановку

Несколько подростков разгромили остановку

Рыбинске никак не приживается новая остановка. Её снова разнесли, на этот раз подростки-вандалы.

А ведь это, пожалуй, самая модная остановка в Ярославской области : она полностью закрытая, со светильниками, информационным табло, картинами на стенах и даже местами для зарядки телефонов.

Ущерб составил 20 тысяч рублей

— Современный павильон появился в Рыбинске всего пару месяцев назад и уже не раз подвергался нападениям. На этот раз «недоросли» пытались оторвать обшивку, сломать камеру видеонаблюдения, вырвали провода из зарядного устройства. Ремонт остановки обойдется не менее, чем в 20 тысяч рублей, — рассказывает помощница председателя рыбинского муниципалитета Елена Трусова . — Хулиганов разыскивает полиция. Если вы узнали ребят на видео, обращайтесь в полицию.

До того, как парни снесли камеру, она успела записать то, чем они занимались. Громко слушали музыку, плевались и даже подтягивались. А потом начали громить остановку. Их действия также попали на уличную камеру видеонаблюдения, расположенную напротив остановки на Соборной площади.