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Короли парковки. «Редиска» на тротуаре
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Короли парковки. «Редиска» на тротуаре 

nn.ru 30 минут назад
Фото: nn.ru
— Во дворе дома по улице Смирнова, 37 водитель «Газели» не только портит газон на котором осуществляет стоянку, но ещё портит и соседние, на которых разворачивается, — сообщил в редакцию Vyacheslav Khudin. — Писал в УГИБДД по Нижегородской области, результата нет.
Очередной автомобилист решил проехать по пешеходной Покровке.
Еще одного оригинала на газоне сфотографировал наш читатель с ником N I K E.
— Были места на дороге, все равно встал — «редиска нехороший человек» — на тротуарную дорожку. Тут не то что коляска с ребенком не проедие, тут и пешеход не пройдет, — поделилась Оксана Морозова.
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