Короли парковки. «Редиска» на тротуаре

— Во дворе дома по улице Смирнова, 37 водитель «Газели» не только портит газон на котором осуществляет стоянку, но ещё портит и соседние, на которых разворачивается, — сообщил в редакцию Vyacheslav Khudin. — Писал в УГИБДД по Нижегородской области , результата нет.

Очередной автомобилист решил проехать по пешеходной Покровке.

Еще одного оригинала на газоне сфотографировал наш читатель с ником N I K E.