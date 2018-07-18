Митинг против изменений в пенсионном законодательстве в Омске собрал 750 человек

Акция против изменений в пенсионном законодательстве прошла в среду, 18 июля, в Омске . В согласованном с властями митинге, организованном профсоюзами, приняли участие 750 человек — об этом сообщают в управлении МВД России по Омской области

Отмечается, что мероприятие состоялось у СКК имени Виктора Блинова и продлилось около часа.

«Сотрудники Управления МВД России по городу Омску и Омской области обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности мероприятия, прошедшего в г. Омске на площади перед спортивно-концертным комплексом им. В. Блинова», — сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Подчеркивается, что нарушений общественного порядка в ходе мероприятия допущено не было.