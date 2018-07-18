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Митинг против изменений в пенсионном законодательстве в Омске собрал 750 человек
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Митинг против изменений в пенсионном законодательстве в Омске собрал 750 человек 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акция против изменений в пенсионном законодательстве прошла в среду, 18 июля, в Омске. В согласованном с властями митинге, организованном профсоюзами, приняли участие 750 человек — об этом сообщают в управлении МВД России по Омской области.
Отмечается, что мероприятие состоялось у СКК имени Виктора Блинова и продлилось около часа.
«Сотрудники Управления МВД России по городу Омску и Омской области обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности мероприятия, прошедшего в г. Омске на площади перед спортивно-концертным комплексом им. В. Блинова», — сообщили в пресс-службе УМВД по области.
Подчеркивается, что нарушений общественного порядка в ходе мероприятия допущено не было.
«ФедералПресс» ранее писал, что регионы России отправляют свои отзывы об изменениях в пенсионное законодательство. На начало недели отреагировали уже 77 регионов, давших положительные мнения. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Фото: Евгений Поторочин
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