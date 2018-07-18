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Блогер и мама Вика Дмитриева выступит с лекцией про трудное поведение ребенка
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Блогер и мама Вика Дмитриева выступит с лекцией про трудное поведение ребенка 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Встречаемся 29 июля в Таганском детском парке на Selfmama Day.
«Летидор» и Selfmama приглашают родителей на главный семейный пикник этого лета. В этом году главной идеей праздника SelfMama Day станет девиз «Лови момент!».
Гостей ждет много стильных фотозон и конкурсы на лучшую фотографию в соцсетях.
В этом году организаторы придумали специальную валюту пикника — монетки SelfMama Day. Их можно будет получить за участие в конкурсах и активностях и обменять в сувенирной лавке на памятные призы.
Подробнее о расписании всего дня можно узнать на сайте пикника.
Сайт для родителей letidor.ru во второй раз принимает участие в пикнике SelfMama Day. В прошлом году наш колумнист Яна Поплавская рассказывала, как перестать быть тревожной мамой, а в этом году мы пригласили выступить блогера, маму трех мальчиков, основателя Школы адекватных родителей (ШАР) Вику Дмитриеву!
Публикация от ❤️ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ❤️ (@vikadmitrieva)
9 Окт 2017 в 4:09 PDT  Мы готовы подвести итоги голосования, где мы предложили нашим читателям выбрать, какая из трех предложенных нами тем самая насущная и волнующая.
Оказалось, что большинству родителей актуально научиться справляться с трудным поведением ребенка! Именно о том, как сохранять спокойствие и свои нервные клетки, когда у ребенка кризис, истерика или каприз, и расскажет Вика Дмитриева на SelfMama Day.
Мы ждем всех родителей 29 июля в 13:00в специальной зоне пикника — на Доброй полянке. Входным билетом на лекцию станет взнос в поддержку фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Встречаемся 29 июля в 13:00 в Таганском детском парке!
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