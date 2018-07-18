Блогер и мама Вика Дмитриева выступит с лекцией про трудное поведение ребенка

Встречаемся 29 июля в Таганском детском парке на Selfmama Day.

«Летидор» и Selfmama приглашают родителей на главный семейный пикник этого лета. В этом году главной идеей праздника SelfMama Day станет девиз «Лови момент!».

Гостей ждет много стильных фотозон и конкурсы на лучшую фотографию в соцсетях.

В этом году организаторы придумали специальную валюту пикника — монетки SelfMama Day. Их можно будет получить за участие в конкурсах и активностях и обменять в сувенирной лавке на памятные призы.

Подробнее о расписании всего дня можно узнать на сайте пикника.

Сайт для родителей letidor.ru во второй раз принимает участие в пикнике SelfMama Day. В прошлом году наш колумнист Яна Поплавская рассказывала, как перестать быть тревожной мамой, а в этом году мы пригласили выступить блогера, маму трех мальчиков, основателя Школы адекватных родителей (ШАР) Вику Дмитриеву!

Публикация от ❤️ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ❤️ (@vikadmitrieva)

9 Окт 2017 в 4:09 PDT Мы готовы подвести итоги голосования, где мы предложили нашим читателям выбрать, какая из трех предложенных нами тем самая насущная и волнующая.

Оказалось, что большинству родителей актуально научиться справляться с трудным поведением ребенка! Именно о том, как сохранять спокойствие и свои нервные клетки, когда у ребенка кризис, истерика или каприз, и расскажет Вика Дмитриева на SelfMama Day.

Мы ждем всех родителей 29 июля в 13:00в специальной зоне пикника — на Доброй полянке. Входным билетом на лекцию станет взнос в поддержку фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Встречаемся 29 июля в 13:00 в Таганском детском парке!