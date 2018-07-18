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Замглавы МИД обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
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Замглавы МИД обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Египта в РФ Ихабом Насром, в ходе которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, а также сотрудничество Москвы и Каира, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы была продолжена практика регулярного обмена мнениями по широкому кругу ближневосточных проблем, включая вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Палестине", — сообщили в ведомстве.
В МИД РФ добавили, что в ходе беседы были затронуты также некоторые актуальные аспекты многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на поддержание активного политического диалога.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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