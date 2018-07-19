Компания Volvo решила ввести непривычные индексы силовых установок

За довольно длительный период сотрудничества, почитатели шведского автобренда уже привыкли к простой и в тоже время емкой маркировке силовых агрегатов.

Всем известные индексы Т6, Т8 сообщают о силовой установке, работающей на бензине, либо о гибридном агрегате. С индексом D5, D6 предлагаются автомодели с дизельным силовым агрегатом.

В ближайшем будущем ожидаются автомодели, префикс которых будет содержать букву «В». Так в патентных заявках компании появились обозначения XC60 B4 AWD и XC60 B5 AWD. Представители Volvo никак не комментируют данные обозначения.

Автоэксперты считают, что молчать автопроизводитель может только потому, что за этими буквенными кодами скрывается новая линейка автомоделей на полной электротяге.

С расшифровкой специалисты предположили, что B5 — означает «battery» (батареи, АКБ) соответствующей мощности.

Значит компания идет неизменным курсом, заявленной еще три года назад «электрической» стратегии. Ожидаем в 2019 году электромобиль V40. Далее один за другим появятся автомобили на электротяге на базе Volvo XC40 и XC60.