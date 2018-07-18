Глеб Никитин и Евгений Дитрих обсудили важные инфраструктурные проекты региона

Во время встречи обсуждалось строительство важных для региона транспортных объектов. Таких как реконструкция дороги Неклюдово — Золотово, которая обеспечивает транспортный поток в Кировском направлении; обход Балахны, позволяющий вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где живут почти 70 тысяч человек; четвертый этап Южного обхода Нижнего Новгорода; возможность запуска электропоезда «Мыза — Кстово » в рамках развития нижегородской агломерации.

В частности, необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово стала очевидна после открытия второго моста через Волгу, который увеличил пропускную способность переправы в два раза. Правительство Нижегородской области обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении вопроса софинансирования строительства этой дороги из федерального бюджета. Евгений Дитрих подтвердил, что министерство транспорта РФ рассматривает возможность выделения денег на этот объект уже в 2019 году. Что касается остальных проектов, их финансирование также будет рассмотрено, в рамках инфраструктурной ипотеки.

«Строительство инфраструктурных объектов, отвечающих современным запросам общества, жизненно необходимо для развития Нижегородской области, ее инвестиционной привлекательности, а также хорошо скажется на экономике наших соседей», — отметил Глеб Никитин.