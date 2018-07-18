Жителям Тверской области вернули 4,5 млн рублей незаконно начисленных за услуги ЖКХ

За первое полугодие 2018 года в Тверской области сумма штрафных санкций за нарушения в сфере ЖКХ составила 12,9 млн рублей. По результатам проверок жителям возвращено 4,5 млн рублей незаконно начисленных денежных средств за услуги ЖКХ. В прошлом году такая сумма зафиксирована по итогам года.

В Государственную жилищную инспекцию Тверской области за шесть месяцев 2018-го от жителей региона поступило 4807 обращений — на 19,4% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. Было проведено 4159 инспекционных проверок.

При обследовании жилищного фонда области выявлено 2463 нарушения обязательных требований жилищного законодательства. В адрес организаций, ответственных за качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, выдано 510 предписаний — на 49% больше, чем в 2017 году. Составлено 769 протоколов об административных правонарушениях — в 4,5 раза выше показателя 2017-го.

Было устранено 419 нарушений, связанных с эксплуатацией текущих кровель, 369 стен и фасадов, 181 лестничной клетки, 42 чердаков и подвалов, 44 внутридомовых систем теплоснабжения. Выявлено и устранено 284 нарушения правил предоставления коммунальных услуг, 272 нарушения порядка начислений оплаты за жилищно-коммунальных услуги.

Продолжена работа по лицензированию управляющих компаний. Новым этапом лицензирования стал запрет с 12 июля 2018 года на тождественность наименований управляющих организаций.

Всего в регионе с 2015 года выдано 312 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности в этой сфере. У 16 организаций было прекращено действие лицензии либо она аннулирована по решению суда. В настоящее время насчитывается 296 управляющих компаний.

Сейчас ГЖИ ведет работу, связанную с контролем за внесением в реестр необходимых сведений со стороны этих организаций и заключением договоров управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.