Ещё
Жителям Тверской области вернули 4,5 млн рублей незаконно начисленных за услуги ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Тверской области вернули 4,5 млн рублей незаконно начисленных за услуги ЖКХ 

tvernews.ru 38 минут назад
За первое полугодие 2018 года в Тверской области сумма штрафных санкций за нарушения в сфере ЖКХ составила 12,9 млн рублей. По результатам проверок жителям возвращено 4,5 млн рублей незаконно начисленных денежных средств за услуги ЖКХ. В прошлом году такая сумма зафиксирована по итогам года.
В Государственную жилищную инспекцию Тверской области за шесть месяцев 2018-го от жителей региона поступило 4807 обращений — на 19,4% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. Было проведено 4159 инспекционных проверок.
При обследовании жилищного фонда области выявлено 2463 нарушения обязательных требований жилищного законодательства. В адрес организаций, ответственных за качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, выдано 510 предписаний — на 49% больше, чем в 2017 году. Составлено 769 протоколов об административных правонарушениях — в 4,5 раза выше показателя 2017-го.
Было устранено 419 нарушений, связанных с эксплуатацией текущих кровель, 369 стен и фасадов, 181 лестничной клетки, 42 чердаков и подвалов, 44 внутридомовых систем теплоснабжения. Выявлено и устранено 284 нарушения правил предоставления коммунальных услуг, 272 нарушения порядка начислений оплаты за жилищно-коммунальных услуги.
Продолжена работа по лицензированию управляющих компаний. Новым этапом лицензирования стал запрет с 12 июля 2018 года на тождественность наименований управляющих организаций.
Всего в регионе с 2015 года выдано 312 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности в этой сфере. У 16 организаций было прекращено действие лицензии либо она аннулирована по решению суда. В настоящее время насчитывается 296 управляющих компаний.
Сейчас ГЖИ ведет работу, связанную с контролем за внесением в реестр необходимых сведений со стороны этих организаций и заключением договоров управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
tvernews.ru: последние новости
Областной парламент подготовит поправки в проект федерального закона о пенсиях Следователи проверяют информацию о живодерах в Тверской области В Тверской области строится распределительный центр для отгрузки сельскохозяйственной продукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной175
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»34
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа69
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение