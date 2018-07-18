Ford отзывает 550 тыс. машин в Северной Америке из-за проблем с коробкой передач

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает почти 550 тысяч легковых машин и внедорожников в Северной Америке для устранения проблем в коробке передач, из-за которых машина может самопроизвольно начать движение, находясь в режиме парковки, сообщает портал Click on Detroit.

В число отозванных машин входят седаны Ford Fusion 2013-2016 годов выпуска и внедорожник Escape 2013-2014 годов. Свыше 504 тысяч автомобилей пришлось на США , почти 37 тысяч — на Канаду и еще около восьми тысяч — на Мексику

Сообщается, что проблема заключается в возможном отсоединении кабеля переключения передач от коробки. В таком случае включение режима парковки может не сработать, и машина покатится, что грозит аварией.

В компании заявили, что пока не получали данных о подобных случаях, однако посоветовали владельцам обязательно использовать при парковке ручной тормоз. Ford заменит все коробки передач бесплатно.