Журналист и общественник Евгений Примаков встретился с жителями Аткарского района

Несмотря на свой большой опыт внешнеполитической деятельности, каждую из встреч в Аткарском районе Евгений Примаков посвятил вопросам местных жителей. Как живут люди, по каким дорогам передвигаются, какие рабочие места для них есть, какую заработную плату они получают — эти темы он считает наиболее актуальными.

На встрече в Аткарске речь зашла о водоснабжении, состоянии дорог, малого и среднего бизнеса в российской глубинке. Решение большинства из имеющихся проблем, по словам Примакова, лежит, в первую очередь, на местном уровне. При этом зачастую интересы граждан в вопросах, сложных с финансовой точки зрения для районного и областного бюджетов, должен отстаивать их представитель в Государственной Думе , которого жители наделили соответствующими полномочиями.

Руководитель поискового отряда «Свеча» Валерий Щавель рассказал, что их движение также сталкивается с недостатком финансирования. Это не помешало им организовывать слеты для старшеклассников, найти свыше тысячи останков солдат Великой Отечественной войны, собрать экспозицию для собственного музея из найденных предметов военного времени, заниматься патриотическим воспитанием молодежи. «Есть различные структуры, президентские гранты, которые сейчас, кстати, больше переключаются на регионы. Нужно пробовать, искать поддержки у социально-ответственного бизнеса. При этом то, чем вы занимаетесь, чего вам удается достичь — это огромная, важная работа, которая должна находить поддержку государства», — сказал Примаков.

Вопросы жителей сельской местности касались по большей части социальной сферы — отсутствия детских садов, бумажной волокиты при строительстве жилья на средства материнского капитала, дебюрократизации в различных отраслях и, конечно, сельского хозяйства. К примеру, госрегулирования цен на закупку зерна у сельхозтоваропроизводителей.

Собравшиеся помимо вопросов выступили и с пожеланиями. Преподаватель русского языка и литературы Фаина Жилкина выразила общее для всех желание почаще видеть Евгения Примакова в Аткарске.