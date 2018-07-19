Евгений Примаков провёл встречи с жителями сёл Саратовской области

Найти инвесторов, готовых вложить средства в обработку земли и местные предприятия, восстанавливать производство, создавать новые рабочие места, чтобы люди в районах Саратовской области могли крепко стоять на ногах — эти задачи журналист, общественник Евгений Примаков считает основными, которые помогут пополнять местный бюджет, а также улучшить положение дел для жителей районов области.

Поселок Индустриальный Евгений Примаков в начале встречи с жителями не преминул назвать «островом» из-за отсутствия автобусного сообщения. Жители добавили, что к этому добавляются постоянные отключения электричества. «У вас есть все для того, чтобы жить лучше, чем вы живете сейчас. Чудесные люди, которые умеют работать и зарабатывать. В Саратовской области есть Волга, железная дорога, строится новый аэропорт. Но в каждый мой приезд мне встречаются люди, в глазах которых нет никакой надежды. Проблемы дорог, автобусов и всего остального требуют решения», — подчеркнул Евгений Примаков.

Не первый год в Саратовской области реализуется проект, благодаря которому приводятся в порядок спортивные залы сельских школ (в этом году в него попала школа в поселке Индустриальный), при этом полного капитального ремонта, к сожалению, уже много лет не видело ни одно из общеобразовательных учреждений, пояснили собравшиеся. По мнению Примакова, подобная программа должна быть федерального уровня, это позволит комплексно решить данную проблему. Помимо этого, «школьный вопрос» актуален и в селе Сластуха — здесь находится единственное образовательное учреждение района, в котором нет возможности обеспечить детей горячим питанием. При том, что в селе неплохие показатели рождаемости и проблем с укомплектованностью образовательного учреждения быть не должно.

На встречах в райцентре и селах не обошлось без острого вопроса, касающегося состояния дорог, как в райцентре, так и в селах, а также межпоселковых. «Проблема может быть решена только комплексно, чтобы перераспределить средства и направлять большую их часть, нежели сегодня, в местный бюджет. Это позволит больше денег выделять конкретно на ремонт муниципальных дорог. Ну и, конечно, большое внимание уделять соблюдению гарантийных сроков», — прокомментировал Примаков.