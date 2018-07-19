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Жители Омска массово жалуются на запах газа на севере города
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Жители Омска массово жалуются на запах газа на севере города 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Массовые жалобы на запах газа в микрорайоне Нефтяники, который расположен рядом с северным промышленным узлом Омска, поступают от жителей города на горячую линию центра экологического мониторинга, сообщил в четверг ТАСС дежурный центра.
"Поступают жалобы [из Нефтяников], туда передвижной комплекс мониторинга с утра поехал. Жалоб много", — уточнил дежурный.
В департаменте государственного экологического надзора и экологической безопасности омского Минприроды ТАСС сообщили, что знают о поступающих жалобах и занимаются этой проблемой. «Гидрометцентр взял анализы, первые результаты будут к концу дня», — уточнил собеседник агентства.
Жители жалуются на резкий запах газа и в соцсетях. «Да что же это такое. Как закончат нас травить?», — написал один из горожан в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».
На этой неделе это уже второй случай загрязнения воздуха на севере Омска. В среду региональное Минприроды сообщило, что передвижная лаборатория центра экологического мониторинга выявила в Нефтяниках в ночь с 17 на 18 июля превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Источник загрязнения пока не выявлен.
А в марте прошлого в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации одоранта бытового газа этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.
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