Жители Омска массово жалуются на запах газа на севере города

ОМСК , 19 июля. / ТАСС /. Массовые жалобы на запах газа в микрорайоне Нефтяники, который расположен рядом с северным промышленным узлом Омска, поступают от жителей города на горячую линию центра экологического мониторинга, сообщил в четверг ТАСС дежурный центра.

"Поступают жалобы [из Нефтяников], туда передвижной комплекс мониторинга с утра поехал. Жалоб много", — уточнил дежурный.

В департаменте государственного экологического надзора и экологической безопасности омского Минприроды ТАСС сообщили, что знают о поступающих жалобах и занимаются этой проблемой. «Гидрометцентр взял анализы, первые результаты будут к концу дня», — уточнил собеседник агентства.

Жители жалуются на резкий запах газа и в соцсетях. «Да что же это такое. Как закончат нас травить?», — написал один из горожан в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе это уже второй случай загрязнения воздуха на севере Омска. В среду региональное Минприроды сообщило, что передвижная лаборатория центра экологического мониторинга выявила в Нефтяниках в ночь с 17 на 18 июля превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Источник загрязнения пока не выявлен.

А в марте прошлого в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации одоранта бытового газа этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.