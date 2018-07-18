Генпрокуратура ДНР: За три года Нидерландам передано 620 фрагментов «Боинга» MH-17

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры ДНР.

«30 сентября 2015 года состоялась передача координатору операции по ликвидации последствий авиакатастрофы рейса МН-17 Йоханнесу ван ден Вену 578 фрагментов, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых мягкие детские игрушки, фрагменты одежды, части оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней и внешней обшивки самолета, а также фюзеляжа», — сказал представитель Генпрокуратуры

По его словам, вторая передача состоялась 5 октября 2017 года инспектору-представителю гуманитарной миссии МН-17 Клаасу Валку.

«Ему было передано 42 фрагмента, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых электронные и механические объекты оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней обшивки самолета и фюзеляжа, а также фрагменты костных останков», — добавил он.

Кроме того, в апреле 2018 года состоялась передача фрагментов костных останков и металлической цепочки, найденной на месте крушения, офицеру по связям с полицией Национальной полиции Нидерландов Клаасу Валку.

«Однако по истечении нескольких лет принадлежность этих биологических объектов вызывает сомнения из-за наличия хищной фауны на месте крушения», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.