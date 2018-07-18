Ещё
Генпрокуратура ДНР: За три года Нидерландам передано 620 фрагментов «Боинга» MH-17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура ДНР: За три года Нидерландам передано 620 фрагментов «Боинга» MH-17 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры ДНР.
«30 сентября 2015 года состоялась передача координатору операции по ликвидации последствий авиакатастрофы рейса МН-17 Йоханнесу ван ден Вену 578 фрагментов, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых мягкие детские игрушки, фрагменты одежды, части оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней и внешней обшивки самолета, а также фюзеляжа», — сказал представитель Генпрокуратуры.
По его словам, вторая передача состоялась 5 октября 2017 года инспектору-представителю гуманитарной миссии МН-17 Клаасу Валку.
«Ему было передано 42 фрагмента, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых электронные и механические объекты оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней обшивки самолета и фюзеляжа, а также фрагменты костных останков», — добавил он.
Кроме того, в апреле 2018 года состоялась передача фрагментов костных останков и металлической цепочки, найденной на месте крушения, офицеру по связям с полицией Национальной полиции Нидерландов Клаасу Валку.
«Однако по истечении нескольких лет принадлежность этих биологических объектов вызывает сомнения из-за наличия хищной фауны на месте крушения», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Украина.ру: последние новости
Крушение надежд: реакция украинских болельщиков на голы и победу Франции Муравицкому одели электронный браслет. Полиция сочувствует Финал ЧМ-2018: за кого болеют киевляне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной175
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»34
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа69
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение