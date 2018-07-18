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В центре Симферополе перекроют движение
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В центре Симферополе перекроют движение 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу, 20 июля, будет перекрыто автомобильное движения на улице Самокиша. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с аварийными работами ГУП РК «Крымэнерго» по замене несущих опор и сетей 20 июля 2018 года будет перекрыто движение по улице Самокиша от улиц Жуковского до проспекта Кирова с 8.00 до 18.00", — предупредили в администрации и принесли извинения за связанные с этим временные неудобства.
В пресс-службе уточнили, что в то же время проезд по улице Пушкина будет осуществляться в обычном режиме.
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