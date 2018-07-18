Казаки выкосили поле конопли в Волгодонске 

Сегодня выкосили 90 квадратных метров конопли
Дружинники и представители городской администрации провели рейд по поиску растительных наркотиков. Они нашли поле дикорастущей конопли на окраине Волгодонска. С помощью газонокосилки казаки и чиновники выкосили поле. Площадь уничтоженной поросли составила 90 квадратных метров.
— В результате рейда были уничтожены молодые кусты, которые еще не дали семена, — сообщает администрация Волгодонска.
В мэрии города уточнили, что такие рейды планируют проводить в течении всего лета и осени.
В июле прошлого года под Ростовом уничтожили 500 килограмм дикорастущей конопли. Ее нашли казаки и рассказали о своей находке полицейским. Те её скосили, а потом сожгли.