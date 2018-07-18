Казаки выкосили поле конопли в Волгодонске

Сегодня выкосили 90 квадратных метров конопли

Дружинники и представители городской администрации провели рейд по поиску растительных наркотиков. Они нашли поле дикорастущей конопли на окраине Волгодонска . С помощью газонокосилки казаки и чиновники выкосили поле. Площадь уничтоженной поросли составила 90 квадратных метров.

— В результате рейда были уничтожены молодые кусты, которые еще не дали семена, — сообщает администрация Волгодонска.

В мэрии города уточнили, что такие рейды планируют проводить в течении всего лета и осени.

В июле прошлого года под Ростовом уничтожили 500 килограмм дикорастущей конопли. Ее нашли казаки и рассказали о своей находке полицейским. Те её скосили, а потом сожгли.