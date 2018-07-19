Ещё
Руководство ПСЖ готово продать Неймара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководство ПСЖ готово продать Неймара 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Руководство ПСЖ готово продать своего ведущего форварда Неймара, информирует Onda Cero.
По сведениям источника, катарские собственники парижан больше не намерены любыми силами удерживать бразильца на «Парк де Пренс», определив в системообразующие игроки своей команды ее другого нападающего — Килиана Мбаппе. Владельцы клуба посчитали, что именно новоиспеченный чемпион мира должен стать новым лидером чемпионов Франции.
В итоге было принято решение установить на Мбаппе статус игрока, который не продается, а будущее Неймара передать в руки новоиспеченного главного тренера команды Томаса Тухеля. Если немецкий специалист посчитает продажу 26-летнего бразильца целесообразной, руководство ПСЖ не будет препятствовать его уходу. При этом его трансфер обойдется потенциальному покупателю значительно дороже 222-х миллионов евро, которые были на него потрачены прошлым летом французским грандом.
Soccer News: последние новости
"Барселона" готовит солидное предложение по Азару "Реал" определился с заменой для Роналду "Бавария" повесила ценник на Боатенга
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей222
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы33
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение