Экологи сомневаются в возможностях Индии избавиться от одноразового пластика к 2022 году

В начале июня 2018 года правительство Индии объявило, что к 2022 году страна полностью избавится от одноразового пластика. Интернет-издание The Huffington Post собрало мнения экологов и экоактивистов, которые поддерживают инициативу индийских властей, но не уверены, что стране удастся соблюсти заявленные сроки.

На настоящий момент в 25 из 29 индийских штатов уже введены запреты на производство, поставку, хранение и использование пластмассовых изделий. В конце июня в Мумбаи , одном из крупнейших городов страны, полностью запретили применение предметов, изготовленных из одноразового пластика: пакетов, бутылок, посуды. Исключения допускаются только для розничной упаковки, вкладышей для мусорных емкостей и тары для еды на вынос. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 25 тыс. рупий ($367) и трехмесячное тюремное заключение за повторные нарушения. Однако сомнения в успешности проекта у защитников окружающей среды вызывает слабая действенность ограничительных мер государства.

"Наш опыт подсказывает, что, несмотря на несколько попыток индийских властей запретить одноразовый пластик, почти в каждом штате Индии соблюдение и осуществление запретов оказались на очень низком уровне", — говорит Пратибха Шарма, координатор Глобального альянса за альтернативы мусоросжиганию (GAIA).

Харминдер Пал Сингх, профессор экологии Университета Пенджаба, обратил внимание, что в штате Пенджаб официально не разрешается использовать полиэтиленовые пакеты, но они продолжают свободно находиться в обращении, а в штате Карнатака пластик полностью под запертом, но политические партии применяют для агитации баннеры, растяжки и флаги, изготовленные из этого материала.

"Иногда мы видим, как правительственные чиновники штрафуют лавочников и продавцов за использование полиэтиленовых пакетов. Но от таких штрафов нет никакого результата, так как проверка проходит раз в сто лет. Власти должны быть последовательны, чтобы осуществлять запрет эффективно", — считает Сингх.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в Индии плохо развита индустрия переработки отходов. В основном этим занимаются частные предприятия, действующие неофициально. Их работа не регулируется и не контролируется государством. Ежедневно индийское общество создает 15 тыс. т пластикового мусора, из них только 9 тыс. т оказываются на полигонах и перерабатываются. Оставшаяся часть попадает в окружающую среду, загрязняя воду и почву, забивая стоки, приводя к гибели животных.

Пратибха Шарма полагает, что химическая промышленность и лоббирующие их интересы группы тормозят ход экологических реформ. Под их влиянием правительство нередко отменяет либо смягчает свои же запреты. Недавно GAIA провела в Индии массовые аудиторские проверки с целью выявить компании, которые способствуют распространению одноразового пластика. По мнению экологической неправительственной организации Friends of the Earth ("Друзья Земли", FoEI) только воздействие властей на бизнес, сможет сделать запреты действительно эффективными.

"Для того чтобы добиться этой цели, важно, чтобы Индия применяла подход, который не возлагает бремя ответственности за пластиковые отходы исключительно на потребителей. Только благодаря инновационным альтернативам и законодательным мерам в отношении крупных предприятий, призванным прекратить использование ими ненужного пластика, страна сможет остановить пластиковое загрязнение", — полагает Рози Котгрив из FoEI.

У представителей деловых кругов иной взгляд на проблему. Так, Хитен Бхеда, президент Всеиндийской ассоциации производителей пластика заявляет, что индустрия пластмасс является критически важной для экономики Индии и правительство это признает.

"Мы сообщили правительству о том, что строгие правила против пластикового мусора, которые уже существуют, должны быть реализованы таким образом, чтобы использованный пластик собирали обратно из окружающей среды и перерабатывали", –говорит Бхеда.

Экологи требуют от правительства четче сформулировать, что включает в себя понятие одноразового пластика, чтобы не позволять бизнесу трактовать это определение в своих интересах. Они также предлагают резко сократить объемы производства пластмассовых изделий, разрабатывать и выпускать такую пластиковую продукцию и упаковку, которая пригодна для многоразового использования и последующей переработки, возложить ответственность за пластиковые отходы на компании, продукция которых причастна к их накоплению, развивать перерабатывающую промышленность.

Индия не является самым крупным потребителем пластика в мире. На душу населения здесь приходится всего около 11 кг в год, для сравнения в США эта цифра достигает 109 кг. Дополнительный мусорный объем достигается за счет количества жителей. Население Индии составляет 1,362 млрд человек, страна является второй в мире по численности граждан.

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