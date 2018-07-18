Бывший директор завода в Башкирии украл у бизнесмена более 19 миллионов 

В Башкирии в Бирский межрайонный суд направлено уголовное дело в отношении экс‐директора ООО «Стройкерамика», которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По версии следствия, четыре года назад обвиняемый, зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, заключил сделку с неким предпринимателем, которому пообещал продать крупную партию кирпича по цене ниже среднерыночной. После заключения договора бизнесмен перевел мошеннику свыше 19 миллионов рублей, но никакого кирпича не получил.
13 июля во Владивостоке Первореченский районный суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к трем годам за получение взятки. Было установлено, что бывшая начальница отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних предложила своей подчиненной за 30 тысяч рублей согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность.