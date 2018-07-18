Бывший директор завода в Башкирии украл у бизнесмена более 19 миллионов

Башкирии в Бирский межрайонный суд направлено уголовное дело в отношении экс‐директора ООО «Стройкерамика», которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По версии следствия, четыре года назад обвиняемый, зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, заключил сделку с неким предпринимателем, которому пообещал продать крупную партию кирпича по цене ниже среднерыночной. После заключения договора бизнесмен перевел мошеннику свыше 19 миллионов рублей, но никакого кирпича не получил.