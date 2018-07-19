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В библиотеке на Весенней вспомнили творчество писателей Андрея Усачева и Владимира Сутеева
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В библиотеке на Весенней вспомнили творчество писателей Андрея Усачева и Владимира Сутеева 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В пятницу, 13 июля, в библиотеке № 47 на Весенней улице прошло познавательное мероприятие «Книги, с которыми весело». В этот день читатели вспомнили творчество писателей Андрея Усачева и Владимира Сутеева.
— В июле исполняется 60 лет со дня рождения Андрея Усачева и 115 лет со дня рождения Владимира Сутеева, не только автора чудесных рассказов и сказок, но и художника-иллюстратора. Дети познакомились с красочными изданиями произведений писателей-юбиляров, представленными на книжной выставке. Ребята читали вслух весёлые стихи Андрея Усачёва и рисовали иллюстрации к ним, а также ответили на вопросы забавной викторины по произведениям любимых авторов, — уточнили в библиотеке.
Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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