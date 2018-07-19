В библиотеке на Весенней вспомнили творчество писателей Андрея Усачева и Владимира Сутеева

Владимира Сутеева. В пятницу, 13 июля, в библиотеке № 47 на Весенней улице прошло познавательное мероприятие «Книги, с которыми весело». В этот день читатели вспомнили творчество писателей Андрея Усачева

— В июле исполняется 60 лет со дня рождения Андрея Усачева и 115 лет со дня рождения Владимира Сутеева, не только автора чудесных рассказов и сказок, но и художника-иллюстратора. Дети познакомились с красочными изданиями произведений писателей-юбиляров, представленными на книжной выставке. Ребята читали вслух весёлые стихи Андрея Усачёва и рисовали иллюстрации к ним, а также ответили на вопросы забавной викторины по произведениям любимых авторов, — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)