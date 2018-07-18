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Кокер-спаниель — воспитатель леопарда
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Кокер-спаниель — воспитатель леопарда 

Sputnik Грузия 45 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Маленький леопард появился на свет в зоопарке, после чего его передали на воспитание кокер-спаниелю. Смотрите в фотоленте Sputnik умилительные фотографии маленького хищника с его приемной мамой
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