Шувалов: ВЭБ и «Дом.рф» обсуждают возможность покупки доли в КБ «Стрелка»

"Мы как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие — Внешэкономбанк как банк который должен отвечать и помогать проектам по магистральной, большой городской экономике и «Дом.рф», который должен отвечать за то как создаётся современное жильё, — мы хотим создать партнёрство со «Стрелкой». И мы не знаем на самом деле, какое это будет партнёрство путём приобретения временно какого-то equity (доли — ред.) или договорно-партнёрские отношения", — сказал Шувалов.

КБ «Стрелка» — предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС-аналитики, коммуникаций и дизайна. Как отмечается на сайте КБ, задача компании — качественное изменение российских городов и создание в них современной комфортной среды.

В настоящее время «Дом.рф» и КБ «Стрелка» разрабатывают Стандарты комплексного развития территорий — конструктор решений для развития качественной городской среды в городах РФ . Их цель — приспособить российские города к вызовам времени и сделать их привлекательными для притока человеческого капитала. КБ «Стрелка» также разработала Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы — документ, рекомендующий планировочные решения для повышения комфорта городской среды. Он задействован в обновлении 212 столичных объектов.