Шувалов: ВЭБ и «Дом.рф» обсуждают возможность покупки доли в КБ «Стрелка» 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк и «Дом.рф» (ранее АИЖК) обсуждают возможность приобретения доли КБ «Стрелка» или другого вида партнёрства с ним, заявил на Московском урбанистическом форуме глава ВЭБа Игорь Шувалов.
"Мы как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие — Внешэкономбанк как банк который должен отвечать и помогать проектам по магистральной, большой городской экономике и «Дом.рф», который должен отвечать за то как создаётся современное жильё, — мы хотим создать партнёрство со «Стрелкой». И мы не знаем на самом деле, какое это будет партнёрство путём приобретения временно какого-то equity (доли — ред.) или договорно-партнёрские отношения", — сказал Шувалов.
КБ «Стрелка» — предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС-аналитики, коммуникаций и дизайна. Как отмечается на сайте КБ, задача компании — качественное изменение российских городов и создание в них современной комфортной среды.
В настоящее время «Дом.рф» и КБ «Стрелка» разрабатывают Стандарты комплексного развития территорий — конструктор решений для развития качественной городской среды в городах РФ. Их цель — приспособить российские города к вызовам времени и сделать их привлекательными для притока человеческого капитала. КБ «Стрелка» также разработала Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы — документ, рекомендующий планировочные решения для повышения комфорта городской среды. Он задействован в обновлении 212 столичных объектов.
Кроме того, КБ в настоящее время вместе с Минстроем и Федеральным центром ценообразования в строительстве работает над обновлением 12 сводов правил, шести ГОСТов и двух СанПиНов.