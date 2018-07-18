Ещё
Шувалов рассказал о вариантах партнерства со «Стрелкой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шувалов рассказал о вариантах партнерства со «Стрелкой» 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Внешэкономбанк рассматривает несколько вариантов партнерства со «Стрелкой», рассказал глава банка развития Игорь Шувалов на Moscow Urban Forum.
«Мы на самом деле не знаем, какое это будет партнерство. Будет ли это партнерство путем приобретения временно какого-то equity или просто договорные партнерские отношения… Мы такое партнерство готовы создать и стартовать немедленно для того, чтобы всю эту большую программу по агломерации, по городскому развитию, не откладывая ни на завтра, ни на послезавтра, развивать прямо сейчас», — сказал он.
Основатель КБ «Стрелка» Александр Мамут сообщил, что относится положительно к такой инициативе. «Мы к такой инициативе относимся положительно. Точной какой-то формулы у меня в голове нет, у моих коллег нет», — сказал Мамут.
Глава «Дом.рф» Александр Плутник отметил, что смысл партнерства в том, чтобы «больше городов, больше улиц получали хорошие качественные проекты, качественные документы территориального планирования городского развития». «Чтобы эти документы проходили первоклассную экспертизу. Даже если это не столичный город, чтобы он имел возможность, не имея ресурса столичного города, получить экспертизу „Стрелки“ и партнеров „Стрелки“», — пояснил Плутник.
Rambler News Service: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,8 млн баррелей — до 411,1 млн баррелей Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене военных кафедр в вузах Украинская прокуратура разрешила экипажу «Норда» вернуться домой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры231
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа242
Россиянам дадут еще один выходной232
Азовское море предложили заминировать70
«Боюсь, что убийца моего сына не понесет наказания»28
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение