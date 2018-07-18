Шувалов рассказал о вариантах партнерства со «Стрелкой» 

Внешэкономбанк рассматривает несколько вариантов партнерства со «Стрелкой», рассказал глава банка развития Игорь Шувалов на Moscow Urban Forum.
«Мы на самом деле не знаем, какое это будет партнерство. Будет ли это партнерство путем приобретения временно какого-то equity или просто договорные партнерские отношения… Мы такое партнерство готовы создать и стартовать немедленно для того, чтобы всю эту большую программу по агломерации, по городскому развитию, не откладывая ни на завтра, ни на послезавтра, развивать прямо сейчас», — сказал он.
Основатель КБ «Стрелка» Александр Мамут сообщил, что относится положительно к такой инициативе. «Мы к такой инициативе относимся положительно. Точной какой-то формулы у меня в голове нет, у моих коллег нет», — сказал Мамут.
Глава «Дом.рф» Александр Плутник отметил, что смысл партнерства в том, чтобы «больше городов, больше улиц получали хорошие качественные проекты, качественные документы территориального планирования городского развития». «Чтобы эти документы проходили первоклассную экспертизу. Даже если это не столичный город, чтобы он имел возможность, не имея ресурса столичного города, получить экспертизу „Стрелки“ и партнеров „Стрелки“», — пояснил Плутник.