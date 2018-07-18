Восстановление бамбукового леса позволило обеспечить жителей индонезийской деревни водой

Жители деревни Сумбермуджур (провинция Восточная Ява, Индонезия ) восстановили вырубленный бамбуковый лес. Экологическая деятельность способствовала тому, что уровень воды в местном роднике поднялся. Это позволило обеспечить индонезийцев доступной питьевой водой, провести к деревенским домам водопровод и использовать воду для орошения сельхозкультур даже в сухой сезон. Об этом рассказывает портал Ekuatorial.

До конца прошлого века деревенские жители вырубали бамбук, чтобы строить дома и делать кухонную утварь. Это привело к сокращению площади бамбуковых лесов на 30% и замедлению накопления воды в роднике до 300 л в секунду, что повлекло за собой серьезный дефицит воды.

Между тем, бамбук способен накапливать влагу во время сезона дождей и выделять ее в засушливые периоды. В 2000 году несколько жителей деревни начали засаживать растением вырубленные территории. Первый участок восстановленного леса был размером 3 га. В 2005 году администрация Восточной Явы выдала жителям Сумбермуджура разрешение на управление еще 5 га лесных площадей. В общей сложности жители восстановили 14 га бамбуковых лесов. Сейчас бамбуковые деревья достигли 18–20 м в высоту, образовав над источником естественный полог.

Руди Мулионо, один из тех, кто ухаживает за разросшимся бамбуком, говорит, что восстановление леса вдвое ускорило накопление воды в роднике — до 600 л в секунду. Этого количества достаточно, чтобы поставлять питьевую воду 7 тыс. сельских жителей и орошать 436 га сельскохозяйственных площадей в сухой сезон.

По словам Кусмана, руководителя местного фермерского объединения Kali Jambe, после увеличения водоснабжения производительность риса повысилась с 9 до 12 т с гектара во время каждого сбора урожая — выше, чем в других деревнях, где производят до 8 т с гектара.

"С одного урожая каждая семья может заработать $1797", — говорит он, напоминая, что фермеры раньше до 7 дней стояли в очереди, чтобы получить воду.

С 2012 года от родника проложили водопровод в деревню. К 2018 году вода была подведена почти к 1900 домам. Трубопроводная сеть сегодня не достигает только 20 домов, потому что они расположены выше остальных. Обеспечить водой удалось даже несколько соседних сел, расположенных более чем в 30 км от Сумбермуджура, в которых во время засухи пересохли источники. За чистую воду жители платят всего $0,36 в месяц, тогда как раньше на эти нужды у них уходило $3,49 в месяц.

В 2007 году администрация Сумбермуджура издала постановление о сохранении бамбукового леса. Одно из положений предусматривает, что сельские жители должны представлять от 2 до 5 саженцев бамбука в качестве свадебного приданого, которое будет посажено в лесу. Незаконные рубки бамбука облагаются штрафом в размере $3,59.

"Когда жителям нужен бамбук, они сообщают об этом местным чиновникам, и им позволяют вырубать старый бамбук, — объясняет Вигит Юлианто, должностное лицо Сумбермуджура. — А штраф должен был стать сдерживающим эффектом".

Однако, как отмечает чиновник, с тех пор, как было издано постановление, сообщений о незаконных рубках не было.

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