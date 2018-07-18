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Восстановление бамбукового леса позволило обеспечить жителей индонезийской деревни водой
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Восстановление бамбукового леса позволило обеспечить жителей индонезийской деревни водой 

ТАСС 46 минут назад
Жители деревни Сумбермуджур (провинция Восточная Ява, Индонезия) восстановили вырубленный бамбуковый лес. Экологическая деятельность способствовала тому, что уровень воды в местном роднике поднялся. Это позволило обеспечить индонезийцев доступной питьевой водой, провести к деревенским домам водопровод и использовать воду для орошения сельхозкультур даже в сухой сезон. Об этом рассказывает портал Ekuatorial.
До конца прошлого века деревенские жители вырубали бамбук, чтобы строить дома и делать кухонную утварь. Это привело к сокращению площади бамбуковых лесов на 30% и замедлению накопления воды в роднике до 300 л в секунду, что повлекло за собой серьезный дефицит воды.
Между тем, бамбук способен накапливать влагу во время сезона дождей и выделять ее в засушливые периоды. В 2000 году несколько жителей деревни начали засаживать растением вырубленные территории. Первый участок восстановленного леса был размером 3 га. В 2005 году администрация Восточной Явы выдала жителям Сумбермуджура разрешение на управление еще 5 га лесных площадей. В общей сложности жители восстановили 14 га бамбуковых лесов. Сейчас бамбуковые деревья достигли 18–20 м в высоту, образовав над источником естественный полог.
Руди Мулионо, один из тех, кто ухаживает за разросшимся бамбуком, говорит, что восстановление леса вдвое ускорило накопление воды в роднике — до 600 л в секунду. Этого количества достаточно, чтобы поставлять питьевую воду 7 тыс. сельских жителей и орошать 436 га сельскохозяйственных площадей в сухой сезон.
По словам Кусмана, руководителя местного фермерского объединения Kali Jambe, после увеличения водоснабжения производительность риса повысилась с 9 до 12 т с гектара во время каждого сбора урожая — выше, чем в других деревнях, где производят до 8 т с гектара.
"С одного урожая каждая семья может заработать $1797", — говорит он, напоминая, что фермеры раньше до 7 дней стояли в очереди, чтобы получить воду.
С 2012 года от родника проложили водопровод в деревню. К 2018 году вода была подведена почти к 1900 домам. Трубопроводная сеть сегодня не достигает только 20 домов, потому что они расположены выше остальных. Обеспечить водой удалось даже несколько соседних сел, расположенных более чем в 30 км от Сумбермуджура, в которых во время засухи пересохли источники. За чистую воду жители платят всего $0,36 в месяц, тогда как раньше на эти нужды у них уходило $3,49 в месяц.
В 2007 году администрация Сумбермуджура издала постановление о сохранении бамбукового леса. Одно из положений предусматривает, что сельские жители должны представлять от 2 до 5 саженцев бамбука в качестве свадебного приданого, которое будет посажено в лесу. Незаконные рубки бамбука облагаются штрафом в размере $3,59.
"Когда жителям нужен бамбук, они сообщают об этом местным чиновникам, и им позволяют вырубать старый бамбук, — объясняет Вигит Юлианто, должностное лицо Сумбермуджура. — А штраф должен был стать сдерживающим эффектом".
Однако, как отмечает чиновник, с тех пор, как было издано постановление, сообщений о незаконных рубках не было.
Материал предоставлен проектом "+1".
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