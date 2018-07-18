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Пропускная способность стадиона «Лужники» увеличилась в 10 раз после реконструкции
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Пропускная способность стадиона «Лужники» увеличилась в 10 раз после реконструкции 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
После реконструкции пропускная способность столичного стадиона «Лужники» увеличилась в 10 раз, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время дискуссии «Проверка футболом. Что чемпионат рассказал миру о Москве?» на Московском урбанистическом форуме.
«В старом стадионе вход-выход был организован в виде нескольких подъездов, а внутри были длинные лестницы как в обычном жилом доме. А после реконструкции мы переключились на большие открытые винтовые лестницы, которые ускорили процесс заполнения в 10 раз», — сказал Кузнецов.
По его словам, одно из требований FIFA — именно скорость входа и выхода, по стандарту он составляет восемь минут.
«При этом надо не забывать — стадион рассчитан на 80 тысяч человек, и их за восемь минут вывести из чаши очень непросто. В целом, именно этот стандарт стал одним из вызовов при реконструкции, и мы с ним справились», — подчеркнул Кузнецов.
Стадион «Лужники» принял за время чемпионата мира по футболу семь матчей, включая матч открытия и закрытия. Последние проходили при полностью заполненном стадионе.
В столице 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В течение двух дней на форуме выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
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