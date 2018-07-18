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Пропускная способность «Лужников» выросла в 10 раз благодаря реконструкции
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Пропускная способность «Лужников» выросла в 10 раз благодаря реконструкции 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Пропускная способность стадиона «Лужники» в Москве выросла в 10 раз благодаря реконструкции, сообщает m24.
Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме.
По его словам, в старом стадионе вход и выход были организованы в виде нескольких подъездов, а внутри находились длинные лестницы как в жилом доме.
В ходе реконструкции построили большие винтовые лестницы, ускорившие время прохода в 10 раз, заявили в пресс-службе Москомархитектуры.
Во время чемпионата мира по футболу в «Лужниках» прошли семь матчей, включая матчи открытия и закрытия.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что все стадионы, которые принимали матчи ЧМ-2018, будут использоваться по прямому назначению.
Также Nation News сообщало, что названы самые популярные станции петербургского метро во время ЧМ-2018.
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