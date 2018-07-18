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Центр досуга и спорта «Донской» провел встречу-беседу на важную тему
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Центр досуга и спорта «Донской» провел встречу-беседу на важную тему 

Управа Донского района города Москвы 51 минуту назад
Центр досуга и спорта «Донской» провел встречу-беседу среди заинтересованных жителей района на тему «Потенциал личности» во вторник, 17 июля.
Цель мероприятия заключалась в том, чтобы взрослый человек мог развивать свои таланты, незамеченные ранее. Спикер в этот день рассказал о том, как искать резервы в себе, как начать действовать, насколько важно развивать свой потенциал и, самое главное, как поверить в себя. Участники встречи-беседы медитировали, воспроизводили приятные моменты из жизни и просто счастливые воспоминания.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте центра досуга и спорта «Донской».
Фото: центр «Донской»
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