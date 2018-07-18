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Временные сооружения в районе «Екатеринбург Арены» уберут до конца июля
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Временные сооружения в районе «Екатеринбург Арены» уберут до конца июля 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
Чемпионат мира по футболу закончился уже не только в Екатеринбурге, но и вообще в России, а временные сооружения (КПП, центры аккредитации и билетирования и т. п.), установленные возле «Екатеринбург Арены», по-прежнему на своих местах. Горожане, которые живут в районе стадиона, не могут дождаться, когда же конструкции уберут.
— Праздник закончился, а дороги-то всё так же перекрыты, — жалуются они. — Мы, конечно, привыкли, но приходится всякий раз всем таксистам и доставщикам объяснять, как сюда, в зону отчуждения, попасть. Видно, что на стадионе конструкции разбирают, вывозят, а на улице — нет.
Кроме павильонов, закрывающих проезд по Татищева, горожанам мешают сооружения на Ключевской — Пирогова, Мельникова. Например, из-за них нет подъезда к некоторым офисам на Пирогова.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга E1.RU сообщили, что все временные сооружения, поставленные к ЧМ-2018, демонтируют к 30 июля.
Недавно в Екатеринбурге объявили аукцион на демонтаж временных конструкций вокруг Центрального стадиона, которые установили к ЧМ. Стартовая цена аукциона — 943 тысячи рублей. Расчистить территорию и восстановить благоустройство нужно будет не позднее 20 ноября.
На «Екатеринбург Арене» прошло четыре игры группового этапа ЧМ. Мы рассказывали подробно о самих играх и о том, как зажигали в городе иностранные болельщики.
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