34-летняя выпускница юрфака МГУ заняла ключевую должность в Минэкономразвития

34-летняя к.ю.н. Оксана Тарасенко назначена помощником министра экономического развития РФ . Ранее она руководила департаментом министерства.

Пресс-служба МЭРа расценивает это назначение как карьерный рост, поскольку новая должность «предполагает расширение сферы полномочий» Тарасенко. В качестве помощника министра она «будет курировать такие направления деятельности министерства, как корпоративные и имущественные отношения, а также научно-технологическое развитие».

Тарасенко родилась в подмосковном Ступине. В 2005 году окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова . В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Правовой режим земель транспорта». Работала в коммерческих компаниях, преподавала в МГУ.

В 2011-2014 годах работала в Росимуществе помощником руководителя, начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, а затем управления отраслевых организаций и зарубежной собственности.

С 2015 года занимала должности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, потом руководителя департамента корпоративного управления Минэкономразвития.