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34-летняя выпускница юрфака МГУ заняла ключевую должность в Минэкономразвития
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34-летняя выпускница юрфака МГУ заняла ключевую должность в Минэкономразвития 

Legal.Report 52 минуты назад
Фото: Legal.Report
34-летняя к.ю.н. Оксана Тарасенко назначена помощником министра экономического развития РФ. Ранее она руководила департаментом министерства.
Пресс-служба МЭРа расценивает это назначение как карьерный рост, поскольку новая должность «предполагает расширение сферы полномочий» Тарасенко. В качестве помощника министра она «будет курировать такие направления деятельности министерства, как корпоративные и имущественные отношения, а также научно-технологическое развитие».
Тарасенко родилась в подмосковном Ступине. В 2005 году окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Правовой режим земель транспорта». Работала в коммерческих компаниях, преподавала в МГУ.
В 2011-2014 годах работала в Росимуществе помощником руководителя, начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, а затем управления отраслевых организаций и зарубежной собственности.
С 2015 года занимала должности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, потом руководителя департамента корпоративного управления Минэкономразвития.
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