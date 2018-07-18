Дверь из ясеня и арочные окна: общежитию ШИЛИ вернут исторический облик

Зданию общежития ШИЛИ, расположенному на Каштановой аллее в Калининграде , вернут исторический облик: восстановят фасад, двери и оконные проёмы. Об этом «Клопс» рассказал генеральный директор подрядной организации Михаил Чернышов

"Здание было построено более ста лет назад с применением передовых технологий того времени. Например, входная дверь из сосны имела режимы проветривания и микровентиляции. Таким образом, в Кёнигсберге впервые создали механизм стеклопакета. Мы сделаем такую же дверь, но только из ясеня, так как его древесина более плотная и износостойкая", — пояснил Чернышов.

Он добавил, что к новому учебному году полностью воссоздадут исторический фасад здания, в том числе вернут сводчатые арки окон. Кроме того, будет отремонтирован фасад учебного корпуса лицея.

Здание общежития ШИЛИ было построено в 1913 году, до Второй мировой войны там находился Восточно-прусский приют для глухонемых. Сейчас оно носит статус памятника архитектуры муниципального значения. Подробнее об истории здания — в спецпроекте «Клопс» «Осколки Кёнигсберга».