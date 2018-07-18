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Дверь из ясеня и арочные окна: общежитию ШИЛИ вернут исторический облик
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Дверь из ясеня и арочные окна: общежитию ШИЛИ вернут исторический облик 

Клопс.Ru 55 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Зданию общежития ШИЛИ, расположенному на Каштановой аллее в Калининграде, вернут исторический облик: восстановят фасад, двери и оконные проёмы. Об этом «Клопс» рассказал генеральный директор подрядной организации Михаил Чернышов.
"Здание было построено более ста лет назад с применением передовых технологий того времени. Например, входная дверь из сосны имела режимы проветривания и микровентиляции. Таким образом, в Кёнигсберге впервые создали механизм стеклопакета. Мы сделаем такую же дверь, но только из ясеня, так как его древесина более плотная и износостойкая", — пояснил Чернышов.
Он добавил, что к новому учебному году полностью воссоздадут исторический фасад здания, в том числе вернут сводчатые арки окон. Кроме того, будет отремонтирован фасад учебного корпуса лицея.
Здание общежития ШИЛИ было построено в 1913 году, до Второй мировой войны там находился Восточно-прусский приют для глухонемых. Сейчас оно носит статус памятника архитектуры муниципального значения. Подробнее об истории здания — в спецпроекте «Клопс» «Осколки Кёнигсберга».
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