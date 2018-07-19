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В Челябинске началось голосование по выбору символа города
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В Челябинске началось голосование по выбору символа города 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Его проводит региональное отделение ОНФ. Жителям города предлагается проголосовать за один из предложенных вариантов — верблюд, метеорит, блок «леса-озёра-горы», некий образ «стальное сердце России», Танкоград и Кировка — или предложить свой.
«Это именно народный выбор. Как приз зрительских симпатий. Он должен отражать то, как видят свой город его жители, с чем ассоциируют», — пояснили в ОНФ.
Символ, набравший наибольшее число голосов, буде растиражирован на печатной продукции на городскую тематику, а также использован при создании фирменного стиля.
В частности, народный символ планируется использовать в оформлении художественного фестиваля, который пройдёт в Челябинске в августе.
Принять участие в голосовании можно на странице ОНФ «ВКонтакте».
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