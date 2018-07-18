Горячий сезон. Какие места ярославцы выбирают для отпуска

У детей каникулы и можно поехать в отпуск всей семьей или вдвоем — со второй половинкой или подругой. Но куда? С этим вопросом нам помогли уже отдохнувшие ярославцы.

Русский юг, почему нет?

На остановках часто встречаются объявления с надписью «автобусные туры на юг России ». Но что делать, если вы не любите длительные поездки в переполненном автобусе или поезде, и остановки строго по расписанию? Да и программа не всегда устраивает: что-то вам бы хотелось вообще исключить, а какую-то экскурсию наоборот добавить в свой список. Выход есть! Вы можете взять свою ласточку и отправиться в путешествие.

Во-первых, это дешевле и удобнее, чем добираться на поезде. Билеты сначала до Москвы , а потом и до юга в одну сторону выйдут больше 5 тысяч рублей на человека. Если вы едете вдвоем туда и обратно, то на дорогу потратите 20 тысяч рублей, и это без проезда на курорте. А вот на машине получается гораздо экономнее. Бензина на 12-15 тысяч рублей хватит в обе стороны и на разъезды там. А если ехать вчетвером, то выгода получается колоссальная: всего по 4 тысячи с человека. Еще один плюс поездки на машине заключается в том, что вы можете делать остановки, где захотите и когда захотите. Вы не привязаны к месту и времени, можно выбирать любые города по дороге и проводить там столько времени, сколько посчитаете нужным. Вы сами можете составить план поездки, который будет интересен вам обоим.

Ну вот вы уже и приехали, что же теперь делать в жильем? Выгоднее всего будет снять апартаменты. Цена за сутки примерно от 2000 рублей. Если по приезду квартира вам не понравится, то вы можете подыскать другой вариант, и это еще один плюс путешествия на машине. Ну а если квартира вам понравилась, то пора бы и подкрепиться. Поскольку мы делаем уклон на экономный отдых, то можно купить продукты в таких магазинах, как «Пятерочка», «Магнит» или «Дикси» и приготовить все дома. А если готовить совсем не хочется, то подыскать поблизости столовую или кафе не составит труда. На еду у вас уйдет в среднем по одной тысячи в день на человека.

Остаются только развлечения. Тут уже все зависит от вас. Если вы экскурсионный маньяк, то оставляйте деньги на передвижения и входные билеты. Пляжи, как правило, бесплатные, так что не забудьте взять с собой полотенце. Остаются только сувениры и то, что вы хотите привезти с собой домой — фрукты, вино, местную продукцию. Также если вы едете на машине, то можете увезти и провезти столько, сколько сможете без перевесов.

Дарья, жительница Ярославля , этим летом собралась в Крым и рассказала, почему она выбрала путешествие на машине:

«Такой отдых выбрали именно из-за Керченского моста и хотелось сравнить отдых за границей и на нашем морем, посмотреть, чем отличается уровень обслуживания, качество сервиса, чистоту моря. Услугами турагенства мы не пользовались, хотим решить все на месте по приезду. Это выйдет намного дешевле, и выбор будет больше. Мы едем на машине. Для нашего автомобиля бензин выходит около 20 тысяч туда и обратно.

За проживание на 5 человек около 57 тысяч, то есть на человека в сутки приходится около 1 тысячи рублей. Возможно, немного дороже в зависимости от того, какой отель или домик выберем (едем на 10 дней). Каждый возьмет с собой еще по 10-15 тысяч. Деньги планируем тратить на продукты питания и развлечения, а также на бензин, чтобы ездить по Крыму в поисках новых приключений. По-моему мнению, среди плюсов — климат, чистое и теплое море, разнообразие фруктов и большой выбор экскурсий. К минусам я бы отнесла дорогу, потому что ехать на машине двое суток тяжело, особенно с ребенком по жаре.

В Европу тоже хочется!

Если вам больше по душе насыщенные путешествия, активный отдых, и вы хотите облететь весь мир, то путешествие в Европу именно для вас. Конечно, бюджетным вариантом отдыха это не назовешь, но хотя бы раз в жизни стоит решиться и поехать. Как говорят: «Увидеть Париж и умереть».

Кстати, о Париже. Совсем недавно ярославна Екатерина вернулась из поездки и поделилась с нами впечатлениями.

«Мне надоело просто валяться на морях, — рассказывает Катя, — И я предложила маме с сестрой полететь в Европу. Мы впервые в жизни поехали сами, без туроператора, потому что это было в разы дешевле. Самолет на троих в обе стороны вышел 67 тысяч, плюс такси от аэропорта до апартаментов по 80€. Мы решили снять апартаменты в городе Серри . Это пригород Парижа. За шестидневное проживание мы отдали 59 тысяч.

Поскольку мы поехали с младшей сестрой, то одной из главных целей был Диснейленд. Билеты на двух взрослых и ребенка на два дня с посещением обоих парков вышли больше 450€. Передвигались мы на электричках и метро, а от отеля до Диснейленда ходит бесплатный рейсовый автобус. Рядом с нашими апартаментами был аутлет и без покупок, конечно, не обошлось. Мы хотели хорошо отдохнуть и ни в чем себе не отказывать, так что потратили из привезенных с собой денег около 2000€. Страна очень дорогая, особенно учитывая наш курс. Но поездка того стоила». Несколько раз ходили покушать в рестораны и кафе. Удивительно, что 80% меню во всех заведениях это картошка фри, бургеры, пицца и пасты, очень мало национальной кухни. Придется хорошенько поискать, вы хотите почувствовать местный колорит и попробовать национальную еду. Ещё нам не понравилось отношение работников заведений к русским туристам. На нас постоянно косились, не хотели обслуживать и игнорировали. Да и в апартаментах была хорошая кухня, так что гораздо дешевле было покупать продукты в «Ашане» и готовить дома. На еду мы потратили около 450€.

Отдых в режиме тюлень

Система «Все включено» — один из самых простых и надежных способов отдохнуть. Если вам надоела работа, уборка и готовка дома, вы устали так, что нет сил ни на что — милости просим в излюбленную русскими туристами Турцию . Там есть все для настоящего отдыха — много еды, алкоголь, жаркое солнце и соленое море. В большинстве отелей есть анимация, так что по вечерам скучать не придется. А если захотите выйти за пределы, то можете поужинать в местных кафе. Цены там очень маленькие, а порции большие и вкусные. Экскурсии множество — от морских путешествий до подъема в горы. Все зависит от местности. Шоппинг тоже можно устроить, ведь Турция славится кожей и украшениями.

Студентка ЯГПУ им. Ушинского Елена рассказала о своем опыте:

«Целый год я работала и училась, накопила небольшую сумму и решила с подругой куда-нибудь слетать. В турагентстве нам предложили горящую путевку в Турцию в Мармарис на 8 дней с перелетом и проживанием за 25 тысяч рублей. В четырёхзвёздочный отель и системой «всё включено». Мы сразу согласились. Нам хотелось погреться на солнышке, подышать свежим морским воздухом и просто отдохнуть, никуда не спешить и не бежать. Отель был великолепный, номер в греческом стиле с видом на море и горы. Еды очень много, все свежее и вкусное.

Приветливый персонал, им очень нравятся русские. Выбор экскурсий был огромный, но нам хотелось полежать у моря. Брали с собой всего по 100$, но этого хватило и даже привезли домой чуть-чуть. В первый день сходили в хаммам с пилингом и массажем, удовольствие всего за 10$. Килограмм клубники там стоит на наши деньги 150 рублей. Если брать в прокат велосипед на 3 часа получится 150-200 рублей. В местных супермаркетах цены дешевле, чем в Ярославле. Купили себе пару маек за пару долларов, а больше и тратить было не на что. Уезжать, конечно, очень не хотелось».

Поэтому выбирайте удобный для себя вариант и отдыхайте с удовольствием!