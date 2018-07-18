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В КЦ «Братеево» открылась новая вокальная студия
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В КЦ «Братеево» открылась новая вокальная студия 

Управа района Братеево города Москвы 55 минут назад
Фото: Братеево
Академия вокала «Бельканто» открылась в местном культурном центре. Об этом сообщили на странице в социальной сети учреждения в среду, 18 июля.
В новой музыкальной студии участников будут обучать навыкам классического пения, эстрадного вокала, а также сценического мастерства. Занятия будут проходить по понедельникам и средам, а в пятницу можно будет прийти на ансамблевые сводные уроки. Посещать бесплатные уроки вокала смогут дети в возрасте от 10 до 18 лет.
Уточняется, что раз в неделю для желающих будут проходить бесплатные занятия хореографией.
Записаться на новое направление можно по телефону: 8 (495) 340-63-67 или на портале mos.ru.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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