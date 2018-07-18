В КЦ «Братеево» открылась новая вокальная студия

Академия вокала «Бельканто» открылась в местном культурном центре. Об этом сообщили на странице в социальной сети учреждения в среду, 18 июля.

В новой музыкальной студии участников будут обучать навыкам классического пения, эстрадного вокала, а также сценического мастерства. Занятия будут проходить по понедельникам и средам, а в пятницу можно будет прийти на ансамблевые сводные уроки. Посещать бесплатные уроки вокала смогут дети в возрасте от 10 до 18 лет.

Уточняется, что раз в неделю для желающих будут проходить бесплатные занятия хореографией.