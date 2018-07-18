«Пожалел легковушку и принял удар на себя»: стали известны подробности аварии у кафе Отдых в Уфе

В понедельник, 16 июля, на трассе Уфа Оренбург столкнулись два грузовика. В ДТП серьезно пострадал 25-летний Булат Амиров, уроженец Чишминского района республики. Парню раздробило левую ногу, спасти ее не удалось, пришлось ампутировать до бедра. Сейчас молодой человек в тяжелом состоянии и находится в реанимации, ему очень нужна помощь.

— Булат из многодетной семьи, простой деревенский парень, очень работящий, родителям всегда помогал — на своем тракторе Беларус пахал огороды и поля, и это кроме основной работы, — рассказали друзья парня. — Отслужил в армии, собирался завести семью, вся жизнь впереди ведь.

Принял удар на себя

В то злополучное утро Булат вместе с коллегой ехал за рулем КАМАЗа с цистерной воды. Как рассказали очевидцы, его подрезала девушка на темном «Пежо». Чтобы не давить легковушку, парень крутанул руль в сторону и врезался в стоящий у края дороги МАЗ.

Булат принял непростое решение: вырулил так, чтобы подставить под удар водительскую сторону, и пассажирка Булата отделалась лишь ушибами. Спровоцировавшая ДТП девушка даже не подумала остановиться и умчалась прочь. Родственники и близкие Булата ищут очевидцев аварии, у которых есть запись с видеорегистраторов.

Состояние очень тяжелое, но жив Сейчас пострадавший парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Почти сутки он провел в коме. Левую ногу ампутировали выше колена, сейчас пытаются спасти бедро — собрать его не получается из-за сильного кровотечения.

— Булат потерял много крови, — рассказала подруга парня Диана. — Состояние его очень плачевно, но хотя бы жив и пришел в себя.

Беда жестко ударила по семье Амировых. Дедушке Булата стало плохо, когда он узнал, что произошло с внуком — у пенсионера случился инсульт, спасти его не удалось.

Самому же Булату теперь предстоит длительная реабилитация. Ему придется учиться жить без ноги, а в будущем управляться с протезом.

Надеются вернуть к жизни

Лечение и протезирование обойдутся близким Булата в огромную сумму. Его семья живет небогато, но родственники не теряют надежды вернуть парня к полноценной жизни. Все, кто хочет поддержать Булата, могут написать письмо на почту редакции с пометкой «Помощь Булату Амирову», или позвонить по номеру 8 (347) 286–51–96. Вам подскажут реквизиты родственников молодого человека и номера их телефонов.