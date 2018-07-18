Ещё
«Пожалел легковушку и принял удар на себя»: стали известны подробности аварии у кафе Отдых в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пожалел легковушку и принял удар на себя»: стали известны подробности аварии у кафе Отдых в Уфе 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В понедельник, 16 июля, на трассе Уфа — Оренбург столкнулись два грузовика. В ДТП серьезно пострадал 25-летний Булат Амиров, уроженец Чишминского района республики. Парню раздробило левую ногу, спасти ее не удалось, пришлось ампутировать до бедра. Сейчас молодой человек в тяжелом состоянии и находится в реанимации, ему очень нужна помощь.
— Булат из многодетной семьи, простой деревенский парень, очень работящий, родителям всегда помогал — на своем тракторе Беларус пахал огороды и поля, и это кроме основной работы, — рассказали друзья парня. — Отслужил в армии, собирался завести семью, вся жизнь впереди ведь.
Принял удар на себя
В то злополучное утро Булат вместе с коллегой ехал за рулем КАМАЗа с цистерной воды. Как рассказали очевидцы, его подрезала девушка на темном «Пежо». Чтобы не давить легковушку, парень крутанул руль в сторону и врезался в стоящий у края дороги МАЗ.
Булат принял непростое решение: вырулил так, чтобы подставить под удар водительскую сторону, и пассажирка Булата отделалась лишь ушибами. Спровоцировавшая ДТП девушка даже не подумала остановиться и умчалась прочь. Родственники и близкие Булата ищут очевидцев аварии, у которых есть запись с видеорегистраторов.
Состояние очень тяжелое, но жив  Сейчас пострадавший парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Почти сутки он провел в коме. Левую ногу ампутировали выше колена, сейчас пытаются спасти бедро — собрать его не получается из-за сильного кровотечения.
— Булат потерял много крови, — рассказала подруга парня Диана. — Состояние его очень плачевно, но хотя бы жив и пришел в себя.
Беда жестко ударила по семье Амировых. Дедушке Булата стало плохо, когда он узнал, что произошло с внуком — у пенсионера случился инсульт, спасти его не удалось.
Самому же Булату теперь предстоит длительная реабилитация. Ему придется учиться жить без ноги, а в будущем управляться с протезом.
Надеются вернуть к жизни
Лечение и протезирование обойдутся близким Булата в огромную сумму. Его семья живет небогато, но родственники не теряют надежды вернуть парня к полноценной жизни. Все, кто хочет поддержать Булата, могут написать письмо на почту редакции с пометкой «Помощь Булату Амирову», или позвонить по номеру 8 (347) 286–51–96. Вам подскажут реквизиты родственников молодого человека и номера их телефонов.
ufa1.ru: последние новости
Подозреваемый в убийстве Ксения Мецгер промышлял авторазбором и трудился в автосервисе 120 миллионов за усладу для глаз: почему в Уфе не реконструируют фонтан у ДК Химик? «Народ уже замучился»: сельчанка из Башкирии высказалась о пенсионной реформе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной179
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры163
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа211
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа80
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение