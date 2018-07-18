«Эталон»: 50-летняя Валерия в коротком топе продемонстрировала стальной пресс

Пользователи Сети восхищены фигурой популярной певицы.

Если вы давно ищете мотивацию заняться спортом, то вот она. Певице Валерии в этом году исполнилось 50 лет, но, глядя на нее, ей можно дать в два раза меньше. Тонкая талия, стальной пресс — артистка гордится своим телом и не упускает случая продемонстрировать достоинства в микроблоге. Например, на новом фото Валерия позирует в лифе от купальника и брюках в тон, а в подписи к снимку цитирует Марину Цветаеву

Подписчики певицы вновь осыпали артистку комплиментами: «Не перестаю восхищаться», «Вы мой мотиватор», «Животик как у 18 летней», «Красотка, как же так сохранить себя? Мне 35 и сейчас выгляжу так же. Валерия, может вы что-то колете, стволовые клетки или че-нидь?», «Валерия, вот как вам так шикарно выглядеть удаётся)))?я знаю, что питание, спорт…но вот где взять столько силы воли отказывать себе во вкусняшках, тратить время на спорт (брррр) вместо спокойных посиделок…», «Фигура просто👍спортсмэнка, комсомолка и просто красивая жэнщина!😊», «Женщина-эталон! Сколько силы воли…👍». Тем не менее, некоторые посчитали, что Валерия выглядит чересчур худой: «Болезненная худоба, мера должна быть во всём!», « «Зыблются»?! Недоедание и анорексия приводят к галюциногенно-извращенной вкусовщине, как в поэзии, так и в остальном», «Очень худая как мужик», «Вам надо есть побольше».

Секрет потрясающей фигуры Валерии прост — правильное питание и интенсивные занятия спортом. Даже во время отдыха певица не позволяет себе расслабляться и уделяет время тренировкам.

Фото: instagram