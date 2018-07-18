Кыргызстан проведет горную велогонку «Шелковый путь»

Подарок для экстремалов. В Кыргызстане впервые пройдет горная велогонка «Шелковый путь». Свои силы проверят 95 смельчаков из 26 стран, сообщает телеканал «МИР 24». Автор проекта — экстремал из Великобритании Нэльсон Трис. Он проехал на велосипеде от Шанхая до Парижа. Побывав в Кыргызстане, он сразу влюбился в здешние виды.

«Мы поедем по горам, бездорожью, в общей сложности преодолеем почти две тысячи километров. Маршрут непростой, но зато это отличная возможность познакомиться с Кыргызстаном», — отметил Трис.

Трек будет проложен таким образом: Бишкек — Токмок — Нарын — Сон-Куль — южный берег Иссык-Куля — Кемин, рассказал директор департамента туризма Азамат Жаманкулов . По его словам, «это сложная дорога, всем участникам придется преодолевать по 120 км ежедневно».

Участвуют в велопробеге только опытные спортсмены. От Кыргызстана заявку уже подала 27-летняя девушка, сбор заявок продолжается. Старт намечен на 18 августа из Бишкека.

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