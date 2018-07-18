Губернаторов оценят по уровню жизни на селе

Если ситуация в малых поселения, деревнях и сёлах ухудшается, а губернатор ничего не делает для её исправления, то такого главу региона следует снимать с должности. Такое мнение выразил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров , подводя 18 июля итоги форума «Социальное развитие села — основа территориального развития России ».

Город — поверхность жизни, деревня — её корни

Ещё в начале ХХ века российское население на 85 процентов состояло из крестьян. Сейчас, согласно официальной статистике, этот показатель упал до 25 процентов. Как помочь выжить селу в России? Для этого нужно изменить отношение к глубинке, которая родила и воспитала многих наших великих соотечественников.

«Увы, урбанизация наступает и на нашу страну, и это лично у меня вызывает тревогу, — отметил первый вице-спикер палаты регионов Николай Фёдоров. — Ежегодно в России исчезает 120 сёл. А уровень бедности на селе в полтора раза выше, чем в городах. Так быть не должно. Иначе через 30 лет наши сельские территории станут безлюдными».

Агрохолдинги как одна из моделей поддержки жизни на селе, по мнению сенатора, должны работать с опорой на фермерские хозяйства — на «форпосты» развития российского АПК. Такой пункт будет отражён в рекомендациях форума, за обсуждением которых в министерствах и ведомствах, как заверил первый зампред, Совет Федерации будут следить особо.

Главное условие — вода и электричество, а не Интернет

Многое сегодня зависит от господдержки, которая должна быть адекватна поставленным целям. Для экспертов очевидно, что без развития сельских территорий невозможно выйти на показатели, намеченные в майском указе Президента России. Это касается и экономических ориентиров (например, снижение бедности вдвое), и демографических.

Ежегодно в России исчезает 120 сёл. А уровень бедности на селе в полтора раза выше, чем в городах.

Николай Фёдоров привёл пример Голландии : господдержка там выделяется сельским жителям не по параметрам экономической эффективности, о которой любят говорить представители «либерального» политического крыла, а за то, что люди просто живут на селе и сохраняют тем самым национальную идентичность страны. Селяне же отвечают властям благодарностью — активно развивают в Европе и экологически чистые фермерские хозяйства, и этнотуризм.

Как отмечали участники форума, в отличие от «кабинетных» опросов, главным условием достойной жизни на селе молодые россияне считают не наличие высокоскоростного Интернета, а системное газо-, водо— и электрообеспечение жилых домов на селе. Об этом сообщила председатель Российского союза сельской молодёжи, член Общественной палаты РФ Юлия Оглоблина. Она также отметила, что молодые жители села считают необходимым наличие больниц, поликлиник и аптек, а также жалуются на нехватку в зоне шаговой доступности центров развития детей и спортивных объектов.

В Совете Федерации начнут работу над стандартами села

Первый зампред Совфеда заверил, что сенаторы будут отстаивать выделение дополнительных средств на развитие и обустройство российских сёл при работе над бюджетом-2019 — последние изменения в него будут вноситься в октябре этого года. Он сообщил, что на встрече руководства палаты регионов с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 17 июля сенаторы обратили внимание премьер-министра не необходимость создания новых сельских школ.

Между тем участники форума считают, что только школ недостаточно — надо учить людей жить-выживать на селе, обучая их сельским профессиям и специальностям. Сейчас такие курсы являются редкостью, хотя заинтересованность молодых россиян в приобретении навыков работы плотником, печником, водителем сельхозтехники растёт из года в год.

И это объяснимо — Россия сегодня известна не только достижениями в ОПК, но и в АПК. По словам главы аграрного комитета Совета Федерации Михаила Щетинина, сейчас на российские поля и фермы пришла новая техника, появились новые рабочие места. «Убеждён, что в ближайшие время Россия станет мировым лидером во многих сегментах сельскохозяйственного рынка. Но для этого нужно опираться не на крупномасштабные проекты, а на те, которые решают реальные проблемы людей на конкретных сельских территориях», — убеждён он.

Убеждён, что в ближайшие время Россия станет мировым лидером во многих сегментах сельскохозяйственного рынка.

А Николай Фёдоров заявил — уровень жизни на селе должен стать одним из ключевых критериев оценки работы губернаторов. Причём жизнь на селе должна быть выделена в отдельный раздел статистической отчётности. Сейчас руководством региона представляется общая статистика об уровне жизни — и по городам, и по сёлам. «Если на сельских территориях ухудшается ситуация, то таких губернаторов надо гнать!» — эти слова первого вице-спикера были встречены аплодисментами в зале.